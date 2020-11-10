في عيد ميلاد محمد أبو داوود.. حكاية رفضه تجسيد شخصية حبيب العادلي

يحتفل اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، الفنان القدير محمد ابو داوود، بعيد ميلاده الـ76، إذ ولد في مثل هذا اليوم من عام 1944، وهو من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.





وما لا يعرفه الكثيرون، أن محمد أبو داوود، رفض تجسيد شخصية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، خلال مسلسل يحمل اسم «المزرعة» لم يكتمل إنتاجه، وكان قد شرع العمل فيه خلال عام 2012.





و رفض محمد أبو داوود، تجسيد شخصية وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي، وقد علل ذلك حينها بانشغاله ببعض الاعمال الاخري، فلم يلعب الدور وتوقف المسلسل أـيضًا.