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منوعات

محظورات ابتعد عنها قبل الذهاب إلى النوم

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:19 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
النوم الجيد هو أول الخيط لعيش يوم جديد خاليا من الضغوط النفسية والمشاكل الصحية، ولكن حتى تهنأ بليلة نوم هادئة وصحية هناك عدة أمور لا يجب فعلها قبل الذهاب إلى الفراش استعدادًا للنوم.

أول شيء هو الامتناع عن متابعة الأخبار بأي شكل من الأشكال سواء مقروءة أو معروضة على شاشات التليفزيون، فقد أوضح الخبراء أنها تثير القلق في عقل الشخص، وهذا يعيق عملية النوم بهدوء.

ثانيًا الابتعاد عن النقاشات الحادة والمحادثات المرهقة قبل الذهاب إلى النوم، حيث أشارت أكثر من دراسة علمية أن تلك النقاشات من الصعب تجاوز آثارها السلبية على المشاعر، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".

وكذلك لا يفضل ممارسة أي شيء آخر على الفراش، حتى يظل المخ مرتبطًا بأن الفراش للنوم فقط، كما لا يجب ممارسة أي من التمارين الرياضية قبل النوم مباشرًة، فقد يتبع البعض أسلوب ممارسة التمارين الرياضية لإرهاق أنفسهم للحصول على نوم هادئ ولكن هذا يأتي بنتائج معاكسة.

كما يحذر الخبراء من تناول الكحوليات أو المشروبات التي تحتوي على كافيين، لأنها تؤدي إلى حدوث اضطرابات بالنوم، وتتضمن قائمة المحذروات قبل النوم إمساك الهاتف المحمول قبل النوم أو ترك إضاءة بالغرفة. 

وأشاروا إلى أن هذا يمنح الدماغ علامة على أن هذا وقت الاستيقاظ، وذلك يمنع المخ من أن يفرز هرمون الميلاتونين الذي يفرز استجابة للظلام ويساعد على النوم.

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