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فن

أحمد جمال ينشر صورة من الجيم والجمهور يغازله.. شاهد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:05 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر المطرب أحمد جمال صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل إحدى الصالات الرياضية

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وبدأ الجمهور فى مغازلته من خلال تعليقاتهم، قائلين :" عاش.. عاش للجيم وعاش لاختياراتك فى الجاكت العظيم ده.. الجاكيت يلزمنا".

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.

يذكر ان شركة "مزيكا" طرحت من قبل لـ أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.

بالإضافة إلى أغنية "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و"من غير مجاملة" كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق.

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🏋️‍♂️💙

A post shared by Ahmed Gamal (@ahmedgamal) on

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