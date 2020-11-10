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فن

موجز السوشيال ميديا: إطلالة مها أحمد من زفاف هنادي مهنا.. محمد رمضان ونيللي كريم يكسرون الأطباق في مطعم

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

نشرت الفنانة مها أحمد صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهرت خلالها رفقة زوجها الفنان مجدى كامل، وابنهما، من فرح الفنانة هنادى مهنا.

شاركت الفنانة إنجي المقدم، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت فى الصورة برفقة الفنان إياد نصار تهنئه بعيد ميلاده.

نشر محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر في الصورة برفقة زوجته، من حفل استضافتهما فى مهرجان الجونة السينمائي، وتغزل فى زوجته من خلال تعليقه عليها: "سألوني كيف حياتك؟؛ فابتسمت وقلت لهم: إنها مثالية".

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهر رمضان في الفيديو من داخل أحد المطاعم برفقة الفنانة نيللى كريم وهم يكسرون اطباق المطعم، ويقوم رمضان بأداء أغنية " يا حبيبي".

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