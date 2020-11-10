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أخبار العالم

هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكي تكشف وجهة سفر نائب ترامب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:30 ص
مايك بينس وترامب
مايك بينس وترامب
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شريف سيد
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، عن عزم نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، إجراء رحلة شخصية إلى فلوريدا، وذلك عقب اختفاء عن الاضواء منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. 

وقالت هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكي وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن بينس سيغادر اليوم الثلاثاء إلى فلوريدا، حيث سيقضي إجازة هناك، وسيظل حتى يوم السبت المقبل. 

ولم يرد متحدث باسم بينس على أي من وسائل الإعلام الأمريكية حول الأمر. 

واختفى بينس عن الظهور، منذ أخر ظهور له يوم الأربعاء الماضي، برفقة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بالتزامن مع ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهزيمة ترامب. 

وظهر بينس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "أكدت لفريقي أن الأمر لم ينته بعد، لن يتوقف الرئيس دونالد ترامب عن القتال، ونحن سنحافظ على القتال حتى يتم احتساب كل صوت قانوني". 

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