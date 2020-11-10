تعرف على تفاصيل أحدث منصة أون لاين للفيديوهات الترفيهية بمصر

أعلنت "ڤيو" (Viu)، خدمة الفيديوهات الترفيهية اون لاين حسب الطلب (OTT) الرائد إقليميًا، شراكة مع "فوكس بلس" (Fox Plus) كي تقدّم الإنتاجات الهوليوودية والغربية لجمهورها في المنطقة العربية ابتداءً من شهر أكتوبر.





ويأتي هذا التعاون كخطوة إضافية في مسيرة نمو العلامة التجارية في المنطقة، ويخدم رؤيتها بإنشاء أكثر وجهة جذابة مدعّمة بالنجوم ومتعددة المحتوى في السوق.





وسيتوفر أكثر من 300 إنتاج غربي للمشاهدين ما بين الوقت الحاضر وشهر ديسمبر، عبر إضافة ما يقارب من 100 ساعة من المحتوى إلى "فيو" كل شهر.





ومن خلال تجربة المشاهدة سريعة التحميل من "فيو"، سيحصل الجمهور على محتوى من خمس فئات تتضمن المسلسلات التلفزيونية، وإنتاجات الأفلام الضخمة من هوليوود، وبرامج فوكس لايف، والأفلام الوثائقية الملهمة، وبرامج الأطفال.

وقال شادي أبو النجا، المدير التنفيذي لشركة "فيو" (Viu) بالشرق الأوسط : "استطعنا الوصول إلى أكثر من ٣٦ مليون مستخدم نشط شهريًا في ‘فيو‘حول العالم، من خلال توفير مجموعة المحتوى الأكثر تنوعًا وتجربة المستخدم المخصصة الممتازة. نعلم ما يرغب به مشاهدونا جيدًا، وعبر العمل مع علامات تجارية ذات عقلية مشابهة لنا مثل ‘فوكس بلس‘، بإمكاننا توفير مكتبة ترفيهية أكثر اتساعًا، مضيفا: "نحن واثقون من أن هذا التعاون لن يجذب جمهورًا جديدًا فحسب، بل سيضاعف متعة المشاهدة لمستخدمينا الحاليين أيضًا".





وسيتضمن محتوى "فوكس بلس"، المتوفر لمشتركي "فيو بريميوم" (Viu Premium) في المنطقة، مجموعة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات من مختلف فئات "فوكس"، مثل "فوكس سيريس" (Fox Series)، التي تقدم أفضل مجموعة من المسلسلات الأمريكية الدرامية والكوميدية، و"فوكس سينما" (Fox Cinema)، التي تتضمن العديد من أفضل أفلام هوليوود في مختلف الفئات، و"فوكس لايف" (Fox Life)، التي تقدم برامج أساليب الحياة العصرية المحبوبة في عدة مجالات، مثل الطعام والمنزل والأزياء والترفيه والسفر وتلفزيون الواقع، إلى جانب أفضل الأفلام الوثائقية من "ناشيونال جيوغرافيك" (National Geographic)، و"بيبي تي في" (Baby TV) التي تقدم أفضل البرامج الترفيهية للأطفال صغار السن.