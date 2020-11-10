AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ميلانيا ترامب تتبع خطى زوجها وترفض لقاء خليفتها جيل بايدن

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:07 ص
ميلانيا ترامب وجيل
ميلانيا ترامب وجيل بايدن
Advertisements
شيماء مصطفى
برغم التقارير التي تتحدث عن استعدادها للانفصال، إلا أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لا تزال تتبع خطواته بعد إخفاقه في انتخابات الرئاسة أمام منافسه جو بايدن.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم تتصل ميلانيا ترامب بخليفتها السيدة الأولى جيل بايدن حتى الآن ما يبدو أنها ترفض لقاءها أو الاتصال بها، إذ تُحضر الأخيرة جدول أعمالها كسيدة أولى، وتشكيل طاقم عملها.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتنازل فيه ترامب حتى الآن عن الرئاسة لمنافسه المنتخب جو بايدن، مؤكدا حدوث تزوير في الانتخابات الأمريكية.

وتعمل جيل بايدن حاليا على تشكيل طاقم عملها ووضع جدول أعمالها كسيدة أولى، والذي سيشمل التعليم والمحاربين القدامى والسرطان.

ومن جانبه قال المتحدث باسم جيل: "دكتورة بايدن ممتنة للغاية لانتخاب زوجها والسيناتور هاريس.. سيكون جو بايدن رئيسًا لجميع الأمريكيين".

وأضاف أنها تقضي الوقت مع أطفالها وأحفادها في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وتركز على بناء فريقها وتطوير برنامجها الذي يزكز على التعليم، والأسر العسكرية والمحاربين القدامى، والسرطان.

وفي وقت سابق، قالت جيل بايدن إنها ترغب في الموازنة بين واجباتها كسيدة أولى ووظيفتها كمعلمة مما يجعلها زوجة رئاسية نادرة تشغل وظيفة خارجية.

وكانت جيل بايدن، 69 عاما، أمضت بالفعل عقودا تمارس مهنة التدريس، وعملت في البداية كمعلمة لغة إنجليزية بالمدارس وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في التربية من جامعة ديلاوير عام 2007، كما عملت أستاذة محاضرة للغة الإنجليزية في كلية فيرجينيا الشمالية.

وهناك العديد من الأسئلة حول عملية الانتقال التي لا تزال بحاجة إلى إجابة، بما في ذلك ما إذا كان ترامب سيستضيف بايدن كما هو معتاد بالنسبة لتعامل الرؤساء المنتهية ولايتهم وخلفائهم.

ورحب أوباما ترحيبا حارا بآل ترامب بعد انتخابه على الرغم من الانتخابات المثيرة للجدل وتصريحات الرئيس المنتهية ولايته المهينة لسلفه، بما في ذلك التساؤل عما إذا كان قد ولد في الولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب وصفه للمحاربين بـ "المغفلين" .. بايدن يضرب ترامب بالقاضية ويقصيه خارج حلبة السباق

الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات للمتضررين من زلزال أزمير.. هجوم حاد من المعارضة التركية على أردوغان.. وبايدن يواصل تقدمه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.. أبرز اهتمامات صحف السعودية

جيل بايدن تهنئ زوجها بفوزه في الانتخابات الأمريكية

خطاب النصر| بايدن يشكر المثليين ويتعهد بدعمهم.. ويقتبس من الكتاب المقدس

مستعد للحرب.. ما هي خطط ترامب بعد فوز بايدن؟

بعد غياب 4 سنوات.. بايدن يعيد الكلاب إلى البيت الأبيض

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد ممدوح عبد العليم.. تفاصيل وفاته المفاجئة

الدولار يسجل 15.70 جنيه فى 9 بنوك اليوم الثلاثاء

cnn: ترامب بدأ يقتنع بالهزيمة في انتخابات الرئاسة

مرحلة أكثر صرامة.. تونس تشدد القيود لاحتواء فيروس كورونا

دبي تعلن عن تقنية نقل ركاب تفوق سرعة الصوت عبر الهايبرلوب hyperloop .. صور

خبيرة بالشؤون الإفريقية تكشف سبب الحرب في إثيوبيا.. فيديو

AdvertisementS

زوجة ترامب السابقة عن هزيمته في الانتخابات: ليس خاسرا جيدا وسيستمر في القتال

مفاجآت جديدة في واقعة اختفاء 5 أشقاء بشبرا الخيمة.. خلافات وقصة حب واتهامات متبادلة بين الأسرة

في ذكرى رحيل معالي زايد.. حكاية موقف محرج تعرضت له أمام حسني مبارك

أكثر السيارات أمانا في العالم.. العناية الإلهية تنقذ فولفو volvo s80 من الطقس السيئ في مصر.. صور

ميدو: ما حدث في معسكر منتخب الشباب جناية وتهريج

أحدهم لاعب سابق في الأهلي.. تعرف على أزواج الفنانة المعتزلة هدى رمزي

الدولار يسجل 15.70 جنيه فى 9 بنوك اليوم الثلاثاء

قرار عاجل من وزير العدل الأمريكي حول اتهامات تزوير الانتخابات

مرحلة أكثر صرامة.. تونس تشدد القيود لاحتواء فيروس كورونا

جزء من نوة.. أمطار شديدة تضرب الإسكندرية ..شاهد

معجزات تحدث للجسم عند تناول الفلفل الحار.. تفاصيل

أخبار الرياضة| فشل صفقة الأهلي السوبر.. وسيراميكا كليوباترا: لا صحة للأرقام المتداولة حول صفقات الموسم الجديد.. وموقف ترشح أحمد سليمان بانتخابات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمل جديد.. دراسة: دواء للاكتئاب يعالج سرطان الأطفال

مقارنة بين مازدا 3 mazda وهيونداي النترا 2021 hyundai elantra.. صور

أكثر السيارات أمانا في العالم.. العناية الإلهية تنقذ فولفو volvo s80 من الطقس السيئ في مصر.. صور