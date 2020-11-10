AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أفريقيا تسجل 1,882,408 إصابة بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
Advertisements
أمينة الدسوقى
سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,882,408 إصابة بـ   فيروس كورونا المستجد من بينهم  45,299 حالة وفاة وتعافى 1,589,612 حالة من  فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت منظمة الصحة العالمية، رحبت بالنتائج التي أعلنتها شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، التي أثبتت نجاح اللقاح الذي تعملان على تطويره ضد فيروس كورونا المستجد، لتؤكد المنظمة أنه من الممكن أن "يغير الوضع الوبائي للفيروس بحلول مارس 2021".

وكانت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" قد أعلنتا أن اللقاح ضد "كوفيد-19" الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90 بالمئة"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وقالت الشركتان في بيان مشترك، إنه جرى قياس "هذه الفعالية للقاح" عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، "بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية" و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في تغردية على تويتر: "نرحب بأخبار اللقاح المشجعة من (فايزر) و(بيونتيك).. ونحيي جميع العلماء والشركاء حول العالم، الذين يطورون أدوات جديدة آمنة وفعالة للتغلب على كوفيد-19".

وأضاف: "العالم يشهد ابتكارات علمية غير مسبوقة، وتعاون لإنهاء الوباء!".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى للعالم .. لقاح جديد لـ كورونا آخر الشهر ناجح بنسبة 90%

أول تعليق من بايدن على إعلان شركة فايزر نجاح لقاح فيروس كورونا

فايزر تنقذ العالم.. هل ينهي لقاح الشركة الأمريكية وباء كورونا في 2021؟

الصحة العالمية: لقاح فايزر قد يغير الوضع الوبائي في العالم

نتائج إيجابية.. الاتحاد الأوروبي: نختبر لقاح فايزر المضاد لـ كورونا

بعد نجاح لقاح فايزر.. رئيس وزراء بريطانيا يحذر مواطنيه: تمسكوا بالإجراءات

ترشيحاتنا

بجنية واحد فقط.. تنظيف وتلميع براد الشاي

دعاء الفرج بعد صلاة الفجر.. 13 سببا يجعلك تردد سيد الاستغفار

أكثر السيارات أمانا في العالم.. العناية الإلهية تنقذ فولفو volvo s80 من الطقس السيئ في مصر.. صور

معجزات تحدث للجسم عند تناول الفلفل الحار.. تفاصيل

في عيد ميلاد سامو زين.. تعرف على اسمه وعمره الحالي

الدولار يسجل 15.70 جنيه فى 9 بنوك اليوم الثلاثاء

AdvertisementS

زوجة ترامب السابقة عن هزيمته في الانتخابات: ليس خاسرا جيدا وسيستمر في القتال

مفاجآت جديدة في واقعة اختفاء 5 أشقاء بشبرا الخيمة.. خلافات وقصة حب واتهامات متبادلة بين الأسرة

في ذكرى رحيل معالي زايد.. حكاية موقف محرج تعرضت له أمام حسني مبارك

أكثر السيارات أمانا في العالم.. العناية الإلهية تنقذ فولفو volvo s80 من الطقس السيئ في مصر.. صور

ميدو: ما حدث في معسكر منتخب الشباب جناية وتهريج

أحدهم لاعب سابق في الأهلي.. تعرف على أزواج الفنانة المعتزلة هدى رمزي

الدولار يسجل 15.70 جنيه فى 9 بنوك اليوم الثلاثاء

قرار عاجل من وزير العدل الأمريكي حول اتهامات تزوير الانتخابات

مرحلة أكثر صرامة.. تونس تشدد القيود لاحتواء فيروس كورونا

جزء من نوة.. أمطار شديدة تضرب الإسكندرية ..شاهد

معجزات تحدث للجسم عند تناول الفلفل الحار.. تفاصيل

أخبار الرياضة| فشل صفقة الأهلي السوبر.. وسيراميكا كليوباترا: لا صحة للأرقام المتداولة حول صفقات الموسم الجديد.. وموقف ترشح أحمد سليمان بانتخابات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمل جديد.. دراسة: دواء للاكتئاب يعالج سرطان الأطفال

مقارنة بين مازدا 3 mazda وهيونداي النترا 2021 hyundai elantra.. صور

أكثر السيارات أمانا في العالم.. العناية الإلهية تنقذ فولفو volvo s80 من الطقس السيئ في مصر.. صور