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أخبار العالم

لضرب تفوق تل أبيب.. بن زايد يطالب البنتاجون بتجهيز F-35 بشكل مماثل لطائرات إسرائيل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:15 م
طائرات F-35
طائرات F-35
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سمر صالح
ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن صفقة بيع طائرات F-35 للإمارات لا زالت تثير جدلا في إسرائيل ومخاوف من تأثيرها على التفوق الإسرائيلي العسكري بالمنطقة.

وتثير صفقة بيع طائرات الشبح المتطورة F-35 في إطار اتفاق التطبيع بين دولة الإمارات العربية وإسرائيل، تساؤلات كثيرة حول حجم الصفقة وتأثيرها على التواجد الجوي الإسرائيلي في الشرق الأوسط. 

وأفادت وسائل إعلامية ومجلات متخصصة بالشأن الأمني في أنحاء العالم أن ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ابلغ وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) أن الطائرات التي يرغب بالحصول عليها يجب أن تكون مجهزة بشكل كامل. 

وطلب بن زايد من وزارة الدفاع الامريكية ان طائرات F35 المخصصة لسلاحه الجوي، بان تحصل على افضلية بانتاجها، وان يتم اعدادها بصورة مشابهة لباقي الطائرات في سلاح الجو الامريكي، وان يتم تجهيز الطائرات بشكل كامل. 

والمخاوف الإسرائيلية الكامنة من هذه الصفقة هي من إمكانية ضياع التفوق الإسرائيلي الجوي في المنطقة، في حال حصلت الإمارات على طائرات مجهزة بشكل تام مثل الطائرات الإسرائيلية. 

كانت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ناقشت الصفقة التي أشير إلى أنها كانت ضمن صفقة التطبيع، حيث انتقدت المعارضة الإسرائيلية في الجلسة عدم الكشف عنها للمؤسسة الأمنية قبل التوقيع على الاتفاق، في حين نفى ممثل نتنياهو في الجلسة مجددا وجود تفاهمات قبل توقيع الاتفاق. 

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