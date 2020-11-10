مستشار الرئيس للصحة: حتى الآن لم تصل أبحاث كورونا لنتيجة نهائية.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن كل لقاحات فيروس كورونا مازالت فى المرحلة التكنيكية الثالثة، وحتى الأن لم تصل الأبحاث الذى تجرى إلى نتيجة نهائية تؤكد فعالية لقاح معين.





وأضاف محمد عوض، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"هذا الصباح" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن كل هذه التجارب التى تقوم على لقاحات كورونا جميعها إكلينيكية ونتائج مبدئية، التى تجرى على عدة آلالاف من البشر للتأكد من فعالية اللقاح وقدرته على تكوين أجسام مناعية، مع مدة استمرار فعاليته، إضافة إلى أمنية اللقاح والأثار الجانبية له.





وأشار"عوض"، إلى أن سكان العالم يبلغ عددهم حوالى 8 مليارات، وأن كل دولة لها نسبة معينة من تلك اللقاحات مع مراعاة الأولويات، مضيفا أن الأولويات التى توجد فى منظمة الصحة العالمية تبدأ بالقطاع الصحى، وذلك لأن الأطباء هم من يراعون المرضى ويهتمون بصحة الأشخاص، لافتا إلى أن عند حدوث أى خلل فى القوة البشرية الطبية التى تخص أى دولة فى العالم، فيكون لهؤلاء الأطباء أولوية اللقاح حتى لا تقل أعدادهم، بالإضافة إلى قدرتهم على استمرارهم فى حماية الأشخاص والمحافظة على صحتهم.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن جميع الأبحاث التى تقام على لقاحات كورونا سوف تصل فى النهاية لتوضح اللقاحات المتاحة، حتى يتم اعتماد هذه اللقاحات، وتنتج من الشركات المنتجة ثم توزع عالميا.



