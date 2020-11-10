الزراعة تكشف طرق استخدام تكنولوجيا الاستزراع السمكي لتحقيق أكبر معدلات إنتاج

تحدث الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن طرق استخدام تكنولوجيا الاستزراع السمكى، قائلا إن الدولة المصرية تهتم بتطوير المنظومة الزراعية بمختلف أنواعها، سواء إنتاج نباتى أو حيوانى أو سمكى.









وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن هدف هذا التطوير والاهتمام من الجولة ليس فقط من المنظور الاقتصادى لقطاع الزراعة، وإنما من منظور توفير الأمن الغذائي ليكفي الاحتياجات الغذائية للمواطن المصرى.









وأوضح أن تلك الاحتياجات الغذائية للمواطن تتزايد بشكل كبير خلال الفترات الحالية نتيجة الزيادة السكانية، حيث إن كل ذلك يحتاج التحسن وتطوير الأداء، كما أن وزارة الزراعة تعمل على إستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الأرض والمياه بشكل كبير.









وأكد أن الإنتاج السمكى يعتبر واحدا من أهم القطاعات الخاصة بالإنتاج الزراعى، حيث إن هدفه توفير بديل جيد للإنتاج الحيوانى، فالإنتاج السمكى لا يستهلك المياه بدرجة عالية.









وأشار إلى أن الدولة قامت بجهود لتطوير البحيرات المصرية وإنشاء عدد من المزارع السمكية، لافتا إلى أن مصر الدولة الأولى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الأسماك من المزارع.









وأفاد بأنه يتم تطوير المزارع السمكية، بدلا من أن تكون مزارع إنتاج مفتوح يتم تحويلها إلى مزارع إنتاج مكثف أو شبه مكثف، مما يساعد فى زيادة إنتاجية وحدة الفدان وتوفير كمية أكبر من بروتين من أصل حيوانى.