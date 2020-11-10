هل الدعاء بعد التشهد الأخير مستجاب؟

في ختام الصلاة، يعد من الأمور التي ينبغي معرفتها خاصة وأن

، كما أنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- العديد من الأدعية التي تجيب عن سؤال ماهو الدعاء الذى يقال بعد التشهد الاخير وقبل التسليم، وعن

، وهذا كله يجعلنا نطمح ونطمع في الحصول على استجابة الدعاء بعد التشهد الأخير، قبل التسليم من الصلاة، الأمر الذي يضفي أهمية بالغة لـ

في ختام الصلاة، لاغتنام هذا الفضل العظيم والفوز بالثواب والأجر الكبير، وهو ما يطرح مسألة

في ختام الصلاة بل وتتكرر مرارًا ومرارًا، لأننا سنطيل الدعاء قبل السلام في ختام الصلاة لعل الله يستجيب لنا ونصل لمرادنا ومبتغانا.