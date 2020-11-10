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تعليم

منها العزف الفردي.. شروط المسابقات الفنية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قســــم التعليم

أعلنت اللجنة الفنية بإدارة رعاية الشباب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة عن بدء العديد من المسابقات والانشطة الطلابية في العديد من المجالات الاتية :-

- مسابقة (العزف الفردي – الفناء الفردي – الانشاد الديني) ويشترط في المسابقة :

أن يقوم الطالب بتصوير فيديو باللحن أو مقطع الأغنية أو مقطع الانشاد الديني الذي يريد المشاركة به ، كما يتم رفع الفيديو على رابط مشاهدة مباشرة وليس من حساب شخصي للطالب ، بعد ذلك يقوم الطالب بإرسال رابط الفيديو على صفحة الادارة على فيس بوك.

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- مسابقة في الرسم ويشترط :
أن يكون الموضوع حر في المسابقة ويحق للطالب المشاركة بأكثر من عمل ، ويتم تسليم نسخة من العمل بمكتب ادارة رعاية الشباب بالكلية ، ويتم منح الفائزين الثلاث الاوائل في كل مجال مكافئات مالية .   

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