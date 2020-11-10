منها العزف الفردي.. شروط المسابقات الفنية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

أعلنت اللجنة الفنية بإدارة رعاية الشباب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة عن بدء العديد من المسابقات والانشطة الطلابية في العديد من المجالات الاتية :-
- مسابقة (العزف الفردي – الفناء الفردي – الانشاد الديني)
ويشترط في المسابقة :
أن يقوم الطالب بتصوير فيديو باللحن أو مقطع الأغنية أو
مقطع الانشاد الديني الذي يريد المشاركة به ، كما يتم رفع الفيديو على رابط مشاهدة
مباشرة وليس من حساب شخصي للطالب ، بعد ذلك يقوم الطالب بإرسال رابط الفيديو على
صفحة الادارة على فيس بوك.
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- مسابقة في الرسم ويشترط :
أن يكون الموضوع حر في المسابقة ويحق للطالب المشاركة بأكثر من عمل ، ويتم تسليم نسخة من العمل بمكتب ادارة رعاية الشباب بالكلية ، ويتم منح الفائزين الثلاث الاوائل في كل مجال مكافئات مالية .