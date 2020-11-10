منتشر على فيسبوك.. الإفتاء تحذر من تداول حديث محرف للنبي عن حبه للسيدة عائشة

نشرت دار الإفتاء المصرية، تحذيرًا على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوضح حقيقة منشور متداول عبر عدد من الصفحات.





وأضافت دار الإفتاء، قائلة:" تحذير مهم، أحباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة ليست صحيحة وما ورد فيها خطأ ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فاحذر من نشرها".



