منتشر على فيسبوك.. الإفتاء تحذر من تداول حديث محرف للنبي عن حبه للسيدة عائشة

نشرت دار الإفتاء المصرية، تحذيرًا على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوضح حقيقة منشور متداول عبر عدد من الصفحات.
وأضافت دار الإفتاء، قائلة:" تحذير مهم، أحباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة ليست صحيحة وما ورد فيها خطأ ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فاحذر من نشرها".
واوضحت والصحيح هو الحديث التالي: سُئلت السيدة عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها: كيفَ ' كَانَتْ صَلَاةُ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَمَضَانَ؟ فَقالَتْ: ما كانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولَا في غيرِهِ علَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقالَ: يا عَائِشَةُ، إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ولَا يَنَامُ قَلْبِي" . متفق عليه .