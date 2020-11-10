رجاء إبراهيم تكتب: رجاء شخصي (4)

مشهد رقم( ١)

لافتات في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية تعلن الشعار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن أعلانا لحملته الانتخابية، الشعار يقول: استعادة روح أمريكا.. هذا الشعار الرئيسي الذي بدأ به بايدن حملته الانتخابية التي أوصلته بنجاح إلي المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.





مشهد رقم (٢)

السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة يعتليها أزياء أقل ما توصف به أنها تعكس حالة من الجنوح لدى أصحابها، فساتين لفتت انتباه متابعي المهرجان من جمهور عاشق للسينما وآخر متابع لأخبار المشاهير أكثر من أخبار المهرجان نفسه أفلامه ومسابقاته وجوائزه، فساتين نجمات مهرجان الجونة هذا العام دعت كل جمهور السوشيال ميديا يقوم بعقد مقارنات بين نجوم ونجمات الزمن الجميل حسب الوصف المتداول لزمن سينما أواخر الخمسينات والستينات وبكى جمهور السوشيال ميديا أناقة فاتن حمامة ورقي هند رستم وشقاوة أزياء سعاد حسني. ما بين المشهد الاول والمشهد الثاني يظهر لنا الخيط الرفيع الذي يربط بين المشهدين أنه الجمهور سواء الأمريكي أو المصري، كلاهما بات مرهقا الأول من سياسة ترامب وابتذاله وتهاونه في التعامل مع روح الأمريكين كشعب، وذلك التهاون الذي أصابهم في مقتل والتقطه بايدن بحنكة خبرة الرجل السبعيني واتخذ من هذا الإرهاق أو ذلك الأنين شعارا لحملته الانتخابية ونجح الرجل!! كذلك هي نفسها الروح التي يبحث عنها المصريون روح الشفافية والرقي والاحتشام، لقد أحدثت فساتين نجمات الجونة ثقبا في الخيط الرفيع الفاصل بين الأناقة والابتذال، فالجمهور عنده من الفطرة والحس الذكي ما يفرق به بين الأناقة والرقي حتى لو كان لفستان عاري الصدر وبين الابتذال والفجاجة حتى لو وراء حجاب! إذن هي الروح التي تفرق وتكشف وتستشعر صدق الأشياء وما بين نفور الشعب الأمريكي من ترامب وسخرية المصريين من نجوم الجونة يظهر من جديد الرهان على البشر الذين قد يسامحون مرة ويتناسون مرات ولكنهم لايهبون وقت الجد ثقتهم إلا لمن يستحق.. رجاء شخصي إلى كل من يريد السير فوق السجادة الحمراء، نعلم جيدا أن شروط السير فوقها قاسية ولكنها ليست أكبر من قسوة الجمهور وانصرافه عنكم.