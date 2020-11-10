تحرير 22 مخالفة متنوعة في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تواصل تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والشوارع، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك ، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لضبط الأسواق والأسعار.

وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.





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