تحرير 22 مخالفة متنوعة في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تواصل تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والشوارع، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك ، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لضبط الأسواق والأسعار.
وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.
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من جانبه قال محمد سيد، رئيس مركز سمالوط، إن الحملة التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن تحرير 22 مخالفه متنوعة، منها ١٠ محاضر تموينية و١٢ محضرا طبقا للقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦، وهي عبارة عن ضبط محل لبيع المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية متنوعه اكثر من ٢٠٠ صنف ، كما تم ضبط عدد ٢ طن اعلاف بدون فواتير وتحرير عدد ٢ محضر عدم اعلان أسعار، ضبط سيارة نقل مواد غذائية بها١٥ شكارة مقرمشات اطفال مشكوك في صلاحيتها وارسلت منها عينات لمعامل الأغذية ، كما تم ضبط ٢٠ كيلو سمك بمحل مواد غذائية لا يوجد علية بيانات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإبلاغ النيابة العامة بالمخالفات.