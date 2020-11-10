النوة قادمة.. الإسكندرية ترفع تجمعات الأمطار استعدادا لموجة أسوأ

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، صباح اليوم، الثلاثاء، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بميدان مثلث الشركات بوادي القمر وعدد من المناطق الأخرى بنطاق حي العجمي، وذلك في إطار الجولات المستمرة التي يقوم بها المحافظ لتفقد سيولة الحركة المرورية خلال النوة الحالية والأمطار الغزيرة التي تشهدها الإسكندرية.











وتابع المحافظ أعمال كسح تجمعات الأمطار وسيولة الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية.









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وأوضح الشريف أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد على مستوى أحياء المحافظة.











جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والسيد موسى، رئيس حي العجمي.









وقد عادت الأمطار من جديد لتضرب مدينة الإسكندرية في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء بعد يوم من من الهدوء النسبي في الأحوال الجوية، وذلك كجزء من نوة المكنسة التي تستمر لنهاية الشهر، وتزداد ذروتها في الأيام الخمسة الأخيرة.









وتراكمت المياه الناتجة عن الأمطار في الشوارع الجانبية، وبدأت شركة الصرف الصحي والأحياء في الدفع بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية، التي لا تزال تشهد سيولة مرورية ملحوظة.