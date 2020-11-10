AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

النوة قادمة.. الإسكندرية ترفع تجمعات الأمطار استعدادا لموجة أسوأ

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:12 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، الثلاثاء، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بميدان مثلث الشركات بوادي القمر وعدد من المناطق الأخرى بنطاق حي العجمي، وذلك في إطار الجولات المستمرة التي يقوم بها المحافظ لتفقد سيولة الحركة المرورية خلال النوة الحالية والأمطار الغزيرة التي تشهدها الإسكندرية. 


وتابع المحافظ أعمال كسح تجمعات الأمطار وسيولة الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية.


اقرأ أيضا:


وأوضح الشريف أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد على مستوى أحياء المحافظة.


جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والسيد موسى، رئيس حي العجمي.


وقد عادت الأمطار من جديد لتضرب مدينة الإسكندرية في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء بعد يوم من من الهدوء النسبي في الأحوال الجوية، وذلك كجزء من نوة المكنسة التي تستمر لنهاية الشهر، وتزداد ذروتها في الأيام الخمسة الأخيرة.


وتراكمت المياه الناتجة عن الأمطار في الشوارع الجانبية، وبدأت شركة الصرف الصحي والأحياء في الدفع بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية، التي لا تزال تشهد سيولة مرورية ملحوظة.

النوة قادمة.. الإسكندرية ترفع تجمعات الأمطار استعدادا لموجة أسوأ
النوة قادمة.. الإسكندرية ترفع تجمعات الأمطار استعدادا لموجة أسوأ
النوة قادمة.. الإسكندرية ترفع تجمعات الأمطار استعدادا لموجة أسوأ
النوة قادمة.. الإسكندرية ترفع تجمعات الأمطار استعدادا لموجة أسوأ

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لرفع تجمعات مياه الأمطار.. متابعة لحظية بأحياء الإسكندرية

طقس سيئ.. سقوط أمطار على دمياط.. ومنع المراكب الصغيرة من الخروج للصيد .. ورفع تجمعات المياه من أحياء الإسكندرية

الشريف: الإسكندرية تعرضت لكميات أمطار فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي

عاصفتان وأمطار رعدية .. الشتاء يكشر عن أنيابه للإسكندرانية

الأمطار تضرب الإسكندرية من جديد.. شاهد

الأرصاد: أمطار شديدة على هذه المحافظات حتى نهاية الأسبوع

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. وزير المالية يزف بشرى سارة للمعلمين ..أحمد موسى يكشف مصير مرتضى منصور بعد خسارة الانتخابات.. وموعد ظهور لقاح فيروس كورونا

20 نصيحة للوقاية من حساسية الأنف

150 ألف جنيه تشعل غضب صخرة إنبي بعد ظهوره فى برنامج تليفزيوني

دعاء الفرج بعد صلاة الفجر.. 13 سببا يجعلك تردد سيد الاستغفار

القصة الكاملة.. حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض السرطان

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق العالمية | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعيش في لندن.. 10 معلومات لا تعرفها عن ابنة عمرو دياب.. وتشارك دينا الشربيني في هذه العادة

تجارب قيادة ساوايست soueast dx3 2021 متاحة في مصر.. صور

مصاب بـ كورونا يسجل رسالة وداع مبكية قبل وفاته بساعات.. شاهد