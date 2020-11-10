بالدواجن والأعلاف.. مظاهر دعم المرأة المعيلة بمطروح

وزعت إدارة المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، عدد من بطاريات الدواجن بالإضافة إلي اعلاف وكمية من الدواجن علي المرأة للمناطق الأكثر احتياجا بمطروح.









وقامت المهندسة فاطمة عبد الحاكم مدير إدارة تنمية المرأة والمهندسة هالة محمد ويرافقهم المهندس محمد الطباخ مسئول اداره التخطيط بمركز الدعم الفني والإرشادي بمرسي مطروح والمهندس أحمد اسرافيل مدير وحدة الدعم الفني والإرشادي برأس الحكمة بتوزيع الدواجن علي السيدات المعيلات.





وأكدت مدير إدارة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة أنه تم توزيع 50 دجاجه لكل سيدة بعدد 20 سيدة بمراكز الدعم الفني المنتشرة من رأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني بالإضافة عدد من بطاريات إلدواجن وكمية من الأعلاف.





وأشارت إلى أن ذلك ياتى في إطار توجيهات الدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء وتكليفات المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد برفع المستوي المعيشي للمرأة البدوية داخل المجتمعات المحلية.





من ناحية أخرى نظم مركز التدريب بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ندوة تثقيفية لطلبة المدرسة الثانوية للزراعة المطرية بحضور الشيخ حسن البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح و على عبد الحاكم مدير مركز التدريب.

وأشار وكيل وزارة أوقاف مطروح، عن فضل وقيمه العلم والتعلم والقراءة فى تقدم الأمم والشعوب حيث تُعد القراءة من المهارات المهمة المُكتسبة التي يتم من خلالها تحقيق المتعة والنجاح في الحياة فهي جزء من حياة الإنسان، وبالقراءة تتطور العلوم وتزدهر الأمم، فهي ضرورة من ضرورات الحياة.





وأضاف أن القراءة لاقت أهمية كبيرة في الإسلام، وذلك لأنّ بها يرتقي العقل ويتفكر في خلق الله، كما أن تم الحديث عن أهمية القراءة في الإسلام، وأهميتها للأطفال إضافة إلى فوائدها.





وأوضح وكيل أوقاف مطروح إلي قيمه الأخلاق فى تقدم الشعوب فالأخلاق هي سمة المُجتمعات الرّاقية المُتحضّرة، فأينما وُجِدَت الأخلاق وجدت الحضارة والرّقي والتّقدم.



