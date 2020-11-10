محافظ مطروح يتفقد سحب مياه الأمطار من منطقة مقابر المغاربة.. صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،صباح اليوم الثلاثاء، منطقة مقابر المغاربة شرق مدينة مرسى مطروح ،، وذلك للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات التى تتخذها المحافظة لحماية المقابر من السيول والحفاظ على حرمة المقابر خاصة بعدما شهدته مطروح خلال بداية الاسبوع من أمطار غزيرة وسيول إنحدرت إلى المناطق المنخفضة .













ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال وإقامة حواجز خرسانية لصد المياه عن المقابر مع البدء فى الدفن فى المنطقة المرتفعة بأرض المقابر بدلا المنطقة المنخفضة خاصة فى الوقت الحالى مع إستكمال السور ومراجعة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة .





كما وجه ،بتكثيف جهود النظافة ومنع دخول أى سيارات تلقى القمامة داخل المقابر وحول السور ، مع إشراف مديرية التضامن الاجتماعي على كافة الأعمال .





وكلف محافظ مطروح نواب المدينة بتوزيع الأدوار بين مناطق المدينة لمتابعة الجهود وازالة الاثار السلبية بكل منطقة مع تكثيف جهود سحب تراكمات مياه الأمطار ، و الوصول إلى الشوارع الجانبية .





وشدد محافظ مطروح علي ردم المناطق المنخفضة بالشوارع الرئيسية لتيسير دخول السيارات خاصة بشارع 15 بالكيلو 2 ، كذلك متابعة تصريف المياه عن منطقة الكيلو 4 وشارع الاذاعة وردم المنطقة المنخفضة بالشارع وكذلك تكثيف جهود معدات سحب مياه الامطار بمنطقة الخروبة ووادى الرمل.





رافق المحافظ اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح و فتحى الجمل مدير التضامن الاجتماعى.



