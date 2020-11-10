حجازي على رأس نجوم لفتوا الأنظار سريعا في الدوري السعودي

خطف الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني، الأنظار سريعًا بعد انضمامه لاتحاد جدة السعودي، هذا الصيف، وساعد ناديه الجديد في تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولتين الأخيرتين.

ويلعب حجازي في صفوف اتحاد جدة، بعدما انضم إليه هذا الموسم قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على سبيل الإعارة.

وسلطت صحيفة "الرياضية" السعودية الضوء على نجوم لفتوا الأنظار سريعا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكان من ضمنهم المحترف المصري أحمد حجازي.

وبدأت الصحيفة التقرير، بأن الدوري السعودي للمحترفين، أصبح بمثابة وجهة مهمة لعدد كبير من نجوم المستديرة عالميًا وقاريًا وعربيًا، حيث نجحت بعض الأسماء الكبيرة الوافدة حديثًا في ترك بصمة واضحة وانطباع جيد من الوهلة الأولى في الموسم الجاري.





ويأتي أحمد حجازي على رأس النجوم الذي لفتوا الأنظار سريعا، حيث أكدت أن لاعب الاتحاد نجح في تقديم الإضافة النوعية التي يحتاجها فريقه سريعًا، بعد مشاركته في الديربي ضد الأهلي، وقيادته الفريق من الخلف للفوز بهدفين مقابل لا شيء، مع تقديمه مستوي جيد أمام التعاون في ظهوره الثاني بالدوري هذا الموسم.









والأرجنتيني إفر بانيجا بعد قراره باللعب لصالح الشباب بعد تجربة احترافية كبيرة مع إشبيلية، وحصوله على لقب الدوري الأوروبي بالموسم الماضي، ليشارك مع فريقه الحالي في أول 4 مباريات ببطولة الدوري، وينجح خلالها في تسجيل هدفين مع صناعة 9 فرص لزملائه خلال نفس الفترة.









بانيجا ليس النجم الوحيد الجديد هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ شاركه مواطنه بيتي مارتينيز لاعب وسط النصر، وصاحب القيمة السوقية الأعلى بين لاعبي الدوري التألق، وذلك بمساهمته في 13 فرصة محققة للتسجيل، وصناعته هدفًا، في غضون مباراتين.









كما خطف الفنزويلي خوانبي، لاعب العين، انتباه المتابعين أيضًا، بعد تألقه اللافت مع فريقه الصاعد حديثًا، وتربعه على عرش قائمة أفضل صانعي الأهداف حتى الآن، مع صناعة 8 فرص للتسجيل.









ومن الشباب والعين إلى الاتحاد، حيث بدأ البرازيلي برونو هنريكي بشكل جيد مع فريق كاريلي، ليتصدر قائمة صانعي الفرص في بطولة الدوري بـ10، رفقة لويس جوستافو لاعب الوحدة وكل من جيوفينكو ويوسف الجبلي، بالإضافة إلى صناعته هدف وتسجيل مثله أيضًا في 4 مشاركات مع الأصفر.









وللمهاجمين نصيب أيضًا في التألق خلال افتتاحية الموسم الكروي، فالمغربي كريم بركاوي سجل هدفين مع الرائد في أول 3 مباريات له بالبطولة، فور انتقاله من صفوف حسنية أغادير، كذلك نجح البرتغالي فابيو أبرو في فرض نفسه بين الكبار سريعًا، بتسجيله هدفين في أول مشاركتين له في الملاعب السعودية.









لاعب آخر أيضًا قدم مردودًا جيدًا رغم قدومه متأخرًا، هو الصربي ألكساندرو ميتريتا، لاعب الأهلي، الذي تأقلم مع تشكيلة فلادان، سواء في العمق أو على الأطراف، ليسجل هدفًا ويصنع هدفين في 3 مواجهات مع ناديه.