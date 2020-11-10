أشد من الموجة الأولى.. أستاذ صدر: أغلب إصابات كورونا بالفترة المقبلة بين العائلات

قال الدكتور يسرى عقل، أستاذ أمراض الصدر والحساسية، إن نسبة الإصابة ما بين العائلات خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا أعلى، مشيرا إلى أن هناك الكثير من حالات الإصابة بين العائلات وتكون الأسرة كاملة.





وأضاف "عقل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن نسبة العدوى فى الموجة الثانية لفيروس كورونا أعلى، موضحا أن نسب الحالات الإيجابية أثناء عمل مسحات كورونا أعلى من الموجة الأولى.





وتابع ان حجم فيروس كورونا الان يعتبر اعلى وأكبر بكثير مما كان عليه فى الموجة الاولى، لافتا إلى أن معظم حالات الإصابة يكونوا لديهم أعراض البرد التقليدى من الرشح والزكام.





وأكد أن الأسبوع الأول لمصابي فيروس كورونا تكون خفيفة، بينما تكون صعبة خلال الأسبوع الثانى، مضيفا إلى أنه خلال الأسبوع الأول يمر الفيروس بعدة مراحل.



