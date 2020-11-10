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أخبار العالم

وفد صناعي وتجاري إسرائيلي يزور دبي | تفاصيل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:16 م
وفد صناعي وتجاري
وفد صناعي وتجاري إسرائيلي يزور دبي
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سمر صالح
ذكرت قناة i24 العبرية اليوم الثلاثاء أن وفدا إسرائيليا مكونا من رؤساء منظمات قطاع الأعمال والصناعة والاستثمار، سيتجه إلى مدينة دبي الإماراتية قريبًا، وذلك بعد دعوة تلقاها من نقابة التجارة والصناعة في دبي.

وتهدف الزيارة إرساء الأساس لتطوير سريع لسبل التعاون في قطاع الأعمال والتجارة بين إسرائيل والإمارات، بمجال الصناعة والتجارة والاستثمار وتهدف ايضًا إقامة نشاط تجارة حر مع دول الخليج، شرق أفريقيا وجنوب آسيا، من خلال المناطق التجارية المميزة في الدولة.

ويضم الوفد الإسرائيلي كلًا من رئيس اتحاد الغرف التجارية المحامي أورئيل لين، رئيس اتحاد الغرف الصناعية، ورئيس رؤساء أرباب العمل والشركات رون تومر، ورئيس معهد التصدير أديب باروح الذي يمثل تطوير العلاقات التجارية من قبل "إسرائيل"، ورئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين أبشلوم أبو فيلن.

وسيجتمع أعضاء البعثة مع نظرائهم من رؤساء القطاعات الاقتصادية في الإمارات، للتعرف على مراكز التجارة المركزية في دبي، التي ستكون متاحة لأول مرة لرجال الأعمال الإسرائيليين.

وبحسب القناة العبرية فإن المنظمات الاقتصادية في تل أبيب تقدر حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات مستقبلًا بمليارات الدولارات سنويًا وأكثر.

وسيتركز التصدير الإسرائيلي إلى الإمارات على التكنولوجيا المتقدمة بمجالات مثل السايبر، والمعدات الطبية، والتكنولوجيا الزراعية، والطاقة الشمسية، وتحلية المياه، والأدوية، وغيرها.

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