تأجيل محاكمة كيميائي اختلس مليون و300 ألف جنيه من مستشفى تابع لهيئة التأمين الصحي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة كيميائي صيدلي اختلس مليون و300 ألف حنيه من مستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي لـ 16 ديسمبر للتقرير.





صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود.





كشف قرار الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم طه .م، كيميائي صيدلى، على الدرجة الثانية بمستشفى صيدناوي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، في غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه وزوجته غ ر م على كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيها (مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف جنيه وخمسة وثمانون جنيه) عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن اثبات مصدر مشروع لها.





واضاف قرار الاحالة بيان المبلغ المختلس ومقداره 1001885 جنيه (مليون جنيه وألف وثماني مائة وخمسة وثمانون جنيه) مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن اثمان العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيه (مائتان وستة وثمانون الف ومائتي جنيه) يمثل قدر الزيادة التي طرأت على عناصر الذمة المالية "العقارات والسيارات".