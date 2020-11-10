فتاوى شغلت الأذهان.. هل يجوز إخراج جزء من النذر للأقارب؟ حكم إعطاء الصدقة لشخص فقير يدخن السجائر.. هل يغفر الله لصاحب المرض الشديد.. وهل تجوز الصلاة والصوم عن والدي المتوفى

فتاوى شغلت الأذهان

هل يجوز إخراج جزء من النذر للأقارب؟

حكم إعطاء الصدقة أو الزكاة لشخص فقير يدخن السجائر

هل يغفر الله لصاحب المرض الشديد

هل يجوز الصلاة والصوم عن والدي المتوفى؟

كيفية الصلاة فى القطار المتحرك











نشر موقع "صدى البلد" عددا من الفتاوى الدينية التي تشغل بال الكثير، خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها.







فى البداية.. ورد سؤال مضمونه: "هل يجوز إخراج جزء من النذر للأقارب ؟"، أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية ، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".











وأوضح عاشور قائلًا إن من نذر نذرا لله فليحرص على تأديته، لافتا إلى أنه يجوز تأجيله إلى حين أن يتيسر الحال بشرط عدم التراجع عنه لقوله تعالى: "وليوفوا نذورهم"، وفي حالة عدم الاستطاعة فكفارته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.







وأضاف أنه لا يجوز لمن نذر بذبح ذبيحه فليطعمها كلها للفقراء ولا يبقي منها شيئا لبيته أو أقاربه وإذا أخرج منها جزءا للأقارب أو أهل بيته فعليه أن يقيم ثمن هذا الجزء ويتصدق بثمنه للفقراء والمساكين، وذلك لأن النذر كله لله.









فيما قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، إنه لا يجوز إخراج الزكاة أو الصدقة لمدخن السجائر أو شارب المخدرات؛ لافتًا إلى ضرورة انتقاء الأشخاص الذين يستحقون الزكاة والصدقات.





وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد"، أنه لا يجوز للمتصدق أن يدفع صدقته لشخص يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيستعملها في أمر محرم لأن الذي يستعمل المال في المحرم يعتبر سفيها، وإعطاؤه من المال يعتبر من التعاون على المنكر وقال تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".







وأوضح رئيس الفتوى الأسبق أن من دفع ماله إلى المدخن أو المدمن مع علمه بأنه سيستعمله في محرم فهو عاص وآثم وتلزمه التوبة إلى الله تعالى.



وأكد الأطرش أنه في حالة ما إذا كان هذا الشخص المدخن يعول أسرة ولديه أطفال فمن الممكن لصاحب الزكاة أن يأتي بقيمة المبلغ المخصص للزكاة أو الصدقة طعاما أو ملابس لأطفاله وزوجته أفضل من المال حتى لا يشتري به السجائر.









وورد سؤال آخر: " هل يغفر الله لصاحب المرض الشديد ؟"، أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









وأوضح شلبي قائلًا: " ربنا كريم، يغفر الذنوب والخطايا، وجاء فى الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حَزَن وَلاَ أَذًى وَلاَ غمٍّ، حتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها إِلاَّ كفَّر اللَّه بهَا مِنْ خطَايَاه)) متفقٌ عَلَيهِ".









ثم أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال يقول صاحبه: "هل يقضى الصيام والصلاة عن المتوفى؟".









وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز قضاء الصوم عن المتوفي بينما لا تقضى الصلاة عنه وفقًا لجمهور الفقهاء.











"ما حكم الصلاة في القطار المتحرك ، مع العلم أنه أحيانًا كثيرةً تستغرق الرحلة مدة 24 ساعة متواصلة"، سؤال ورد على صفحة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









وقال عاشور، إن الفقهاء اتفقوا على أن استقبال القبلة واستمرار ذلك أثناء الصلاة من التكبير حتى التسليم شرط من شروط صحَّتها خاصة إذا كانت فرضًا.









وأوضح أنه يمكن قياس مشروعية الصلاة في القطار على مشروعيتها في السفينة ؛ لأن النزول منهما في أوقات الصلاة متعذر، وقد وردت الأدلة الشرعيَّة بجواز الصلاة على متن السفينة، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ؟ قَالَ: "صَلِّ فِيهَا قَائِمًا، إِلا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ".









وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة في السفينة، فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا جالس: "سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعًا، فَكَانَ إِمَامُنَا يُصَلِّي بِنَا فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا ، وَنَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا، وَلَوْ شِئْنَا لَأَرْفَأنَا - أي : اقتربنا من المَرْسَى أو الميناء - وَخَرَجْنَا".









وكما أن جمهور الفقهاء اشترطوا القيامَ في صلاة الفريضة إلا إذا كان عذرا كالخوف من الوقوع أو دوران الرأس مثلًا فيجوز صلاة الفرض حينئذ من قعود، لكن أجاز الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه صلاة الفرض في حالة السَّيْرِ على صفة القعود ولو بلا عذر.









والخلاصة أن أداء الصلاة في القطار المتحرك جائز، وتقع صحيحةً ولا إعادة فيها إذا ما روعيت فيها أركانها وشروطها، ويمكن للمصلِّي أن يختار مِن بين الأقوال الفقهية في ذلك ما يناسب حاله وقدرته؛ خاصة عند عدم القدرة على استقبال القبلة، فإنه يتحراها ويدور معها ما أمكن، وكذلك بالنسبة للأركان كالوقوف والركوع من قيام والسجود، فعليه بفعل هذه الأركان، فإن لم يستطع فلا حرج عليه ويصلي كيف يستطيع.









وتابع: "والقاعدة في مثل ذلك قوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)".