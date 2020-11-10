محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 1184 م2

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية علي مساحة 1184 م2 ما يعادل 6 قراريط و20 سهما بنطاق المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مؤكدًا علي أننا مستمرون في تنفيذ القانون والتصدي بقوة لأى تعديات تتم على أرض المحافظة تأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.





وقال المهندس أشرف الجمل مدير مديرية الزراعة إنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد علي الأرض الزراعية بناحية عزبة محسن بقرية بشتامي التابعة لمركز ومدينة الشهداء علي مساحة 140 م2 عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت ومسقفة بالخشب والبوص وتمت الإزالة الفورية بمعرفة المواطن وتحت إشراف الوحدة .





وأضاف "الجمل" أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية علي مساحة 244 م2 بقرية الماي التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم ، فضلًا عن تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي علي مساحة 800 م2 أتربة للمرة الثانية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا ، حيث قام المواطن المتعدي بإعادة تكرار المخالفة والتعدي علي الأرض الزراعية وتمت الإزالة الفورية بمعرفة المواطن وتحويل المخالف للنيابة العسكرية .



