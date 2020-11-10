AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

استمرار فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس القصير

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:34 م
جانب من الحملة
جانب من الحملة
Advertisements
إبراهيم جادالله

 أكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، على ضرورة المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية بالمدينة، مشيرا إلى أن الدولة تبذل مجهودات غير مسبوقة للنهوض بالقطاع الصحى.

 

فى السياق ذاته، تابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير ، اليوم الثلاثاء ، استمرار فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بالمدارس الابتدائية.

 

وتستهدف الحملة أعمال تجريع طلاب المدارس الابتدائية، حيث يكون التجريع عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وهو آمن وفعال وليس له أى أثار جانبية.

 

وأشار مسئولو القطاع الصحى بالمدينة، الى أن الإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس "الدودة الدبوسية"، تكون أكثر إنتشارًا بين الأطفال من عمر 6 وحتى 12 سنة، حيث أن الأطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان، مؤكدين أن الاصابة بديدان "الإسكارس" تأتي نتيجة عدم الإهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات الغير صحية ، وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدى الملوثة وغالبًا ما تحدث منها عدوى ذاتية مما يؤدى إلى سرعة إنتشارها بين تلاميذ المدارس، و أن الإصابة بهذه الديدان تؤدي إلى آلام بالبطن مع قىء وإسهال ، بالاضافة الى فقدان الشهية مع فقدان للوزن ومن ثم الأنيميا والضعف العام مع قلة التركيز وأن طرق الوقاية، تكون بالإهتمام بالنظافة الشخصية مع تقليم الأظافر بإستمرار وغسل الأيدى قبل الأكل وبعده.

 

يأتى ذلك فى إطار متابعة قطاع الصحة بمدينة القصير وتنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالارتقاء بالمنظومة الصحية بجميع مدن المحافظة .

 

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ، وذلك على مستوى المدارس بجميع محافظات الجمهورية، في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر الحالى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بدءا من 8 نوفمبر الجاري

وزيرة الصحة: إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية من 8 لـ 19 نوفمبر| إعطاء الجرعات لـ 15 مليون طالب ابتدائي ورياض أطفال

لفحص 15 مليون طالب.. الصحة: حملة قومية للقضاء على الديدان المعوية.. فيديو

سفاجا تبدأ تنفيذ حملة جرعات الطفيليات المعوية لتلاميذ المدارس.. الأحد

انطلاق حملة القضاء على الطفيليات المعوية في مدارس أسوان

انطلاق الحملة القومية لمعالجة الطفيليات المعوية لتلاميذ المدارس بمدينة سفاجا

ترشيحاتنا

المقاصة في ورطة.. فشل مفاوضات بيع النادي في اللحظات الأخيرة لـ استادات

الدولار يسجل 15.70 جنيه فى 9 بنوك اليوم الثلاثاء

مرحلة أكثر صرامة.. تونس تشدد القيود لاحتواء فيروس كورونا

مرشح جديد يعلن خوض انتخابات رئاسة الكاف 2021

لتعويض غياب فان دايك.. نجم عربي يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول

شيرين عبد الوهاب عن شائعة طلاقها:احنا بألف خير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود حميدة في مهرجان الإسكندرية السينمائي: صلاح عبد الله مش سنيد

ممنوعات الأكل والشرب للحامل

الإسكندرية السينمائي يكرم المخرج المغربي داوود ولاد السيد.. صور