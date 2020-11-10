المبعوث الأمريكي لإيران: إدارة ترامب ستواصل حملة الضغط على طهران

أكد المبعوث الأمريكي لدى إيران، إليوت أبرامز، اليوم الثلاثاء، أن إدارة ترامب ستواصل حملة الضغط على طهران حتى حفل التنصيب.





ونقلت وسائل الإعلام المختلفة عن أبرامز قوله إن إدارة ترامب توقع أنه سيكون من الصعب على الرئيس المستقبلي جو بايدن إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.





وقال المبعوث الأمريكي، في مؤتمر صحفي في تل أبيب أمس الاثنين: "لا يهم حقًا من هو الرئيس في 20 يناير ، بمعنى أنه ستكون هناك مفاوضات مع إيران على أي حال” ، مرددًا موقف إدارة ترامب بأن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تكون نهائية حتى تصبح رسميًا. معتمد.





وأضاف ، في إشارة إلى الصفقة الإيرانية ، "ما إذا كان من الممكن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة يبقى معلومًا، مشيرا إلى أن جميع العقوبات الأمريكية، بما في ذلك تلك المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ودعم إيران للجماعات الإقليمية المتشددة ، ستظل سارية حتى 20 يناير.





وتابع: "لدينا برنامج عقوبات أقصى ضغط". "ستستمر في نوفمبر ، وستستمر في ديسمبر ، لأنها لا علاقة لها بالسياسة ، ولا علاقة لها بالانتخابات".





وفي وقت سابق، أعرب الرئيس المنتخب جو بايدن عن أمله في إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق مع القوى العالمية ، والذي وافقت فيه إيران على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.



