AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي لإيران: إدارة ترامب ستواصل حملة الضغط على طهران

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:42 م
إدارة ترامب ستواصل
إدارة ترامب ستواصل حملة الضغط على طهران
Advertisements
قسم الخارجي
أكد المبعوث الأمريكي لدى إيران، إليوت أبرامز، اليوم الثلاثاء، أن إدارة ترامب ستواصل حملة الضغط على طهران حتى حفل التنصيب.

ونقلت وسائل الإعلام المختلفة عن أبرامز قوله إن إدارة ترامب توقع أنه سيكون من الصعب على الرئيس المستقبلي جو بايدن إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال المبعوث الأمريكي، في مؤتمر صحفي في تل أبيب أمس الاثنين:  "لا يهم حقًا من هو الرئيس في 20 يناير ، بمعنى أنه ستكون هناك مفاوضات مع إيران على أي حال” ، مرددًا موقف إدارة ترامب بأن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تكون نهائية حتى تصبح رسميًا. معتمد.

وأضاف ، في إشارة إلى الصفقة الإيرانية ، "ما إذا كان من الممكن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة يبقى معلومًا، مشيرا إلى أن جميع العقوبات الأمريكية، بما في ذلك تلك المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ودعم إيران للجماعات الإقليمية المتشددة ، ستظل سارية حتى 20 يناير.

وتابع: "لدينا برنامج عقوبات أقصى ضغط". "ستستمر في نوفمبر ، وستستمر في ديسمبر ، لأنها لا علاقة لها بالسياسة ، ولا علاقة لها بالانتخابات".

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس المنتخب جو بايدن عن أمله في إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق مع القوى العالمية ، والذي وافقت فيه إيران على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية. 

سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2018 وفرض عقوبات اقتصادية خانقة على إيران ، والتي ردت بالتخلي العلني عن القيود النووية الواردة في الاتفاقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صفعة كبرى لأمريكا.. دول عظمى تتحداها.. والسبب الاتفاق النووي مع إيران

محكمة العدل الدولية تبدأ جلساتها للنظر في شكوى إيران ضد العقوبات الأمريكية

الولايات المتحدة تهدد بفرض العقوبات على منتجي أسلحة إيران بالقوة

صحيفة: إدارة ترامب تفرض عقوبات جديدة ضد إيران قبل الانتخابات

بعد سقوط ترامب.. بومبيو يزور إسرائيل وعددا من دول الخليج

ترشيحاتنا

دجلة يطارد نجمى الأهلي بعد الموافقة على رحيل بيكهام للقلعة الحمراء

أفنى عمره دفاعا عن القضية الفلسطينية.. الخارجية تنعي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

بعد كشف لغز الجثة المتفحمة.. تكريم مدير مباحث جنوب سوهاج للمرة الثانية خلال 3 أشهر

زوجة ترامب السابقة عن هزيمته في الانتخابات: ليس خاسرا جيدا وسيستمر في القتال

تعيش في لندن.. 10 معلومات لا تعرفها عن ابنة عمرو دياب.. وتشارك دينا الشربيني في هذه العادة

محظورات ابتعد عنها قبل الذهاب إلى النوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود حميدة في مهرجان الإسكندرية السينمائي: صلاح عبد الله مش سنيد

ممنوعات الأكل والشرب للحامل

الإسكندرية السينمائي يكرم المخرج المغربي داوود ولاد السيد.. صور