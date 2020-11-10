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أخبار العالم

شرطة النمسا: منفذ هجوم فيينا تصرف بشكل منفرد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:40 م
هجوم فيينا
هجوم فيينا
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القسم الخارجي
لا تزال النمسا تحقق في الهجوم الذي وقع في العاصمة فيينا، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص، وقال قائد الشرطة إن كل المؤشرات تشير إلى أن المنفذ تصرف بشكل منفرد، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".


وكانت السلطات النمساوية قررت في وقت سابق، إغلاق عدد من المساجد في العاصمة فيينا، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي قُتل خلاله 4 أشخاص إثر فتح مسلح النار عليهم.


من جانب آخر، شنت الشرطة الفيدرالية الألمانية حملات مداهمة على عدد من المنازل والمحال التجارية التابعة لأربعة أشخاص على صلة بالمتهم في تنفيذ الهجوم.


وأعلن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أنه تم تفتيش منازل ومبانٍ تجارية لأربعة أشخاص في ولايات ساكسونيا السفلى وهيسن وشليزفيغ-هولشتاين، لمعرفة علاقة الأشخاص المعنيين بعمليات التفتيش بهجوم فيينا ومنفذه.


وأصدر قضاة التحقيق في المحكمة الاتحادية قرارات التفتيش، بعد أن قدمت السلطات القضائية النمساوية معلومات عن هؤلاء الأشخاص للسلطات الألمانية.


وحسب تغريدة مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي فإنه لا توجد حتى الآن أي اتهامات موجهة لهؤلاء الأشخاص.


ووفقا لموقع "شبيغل أولاين"، فإن اثنين ممن شملتهم العملية الأمنية زارا منفذ هجوم فيينا في شهر يوليو وأقاما لعدة أيام في شقته، اعتمادا على معلومات السلطات النمساوية.


وقال متحدث باسم الادعاء العام إن الشخص الثالث كان على اتصال بالجاني عبر الإنترنت، أما الرابع فكان على تواصل عبر الإنترنت مع الأفراد المتصلين بالجاني. 

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