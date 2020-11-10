مساعد وزير التخطيط: تكلفة إدخال مشروعات الصرف الصحى فى القرى وصلت إلى نصف مليار جنيه.. فيديو

قال جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط ومسئول مبادرة حياة كريمة ، إن مشروعات الصرف الصحى التى تنفذها الدول فى مبادرة حياة كريمة فى القرى تعتبر من أهم المشروعات التى تعمل على تحسين دورة الحياة ورفع مستوى معيشة المواطنين.





أوضح جميل حلمى خلال مداخلته الهاتفية على إكسترا نيوز ، أنه يتم تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 150 قرية الآن خلال العام المالى الحالى 2021، معقبًا أنه مخطط أن تنتهى الدولة من تنفيذ 56 مشروع صرف صحى فى 56 قرية.





أضاف جميل حلمى ، أن الدولة تقوم بعمل شبكات ومحطات وتأسيس البنية الأساسية للصرف، مشيرًا أن الدولة توفر على المواطن 5000 جنية تكلفة إدخال خطوط الصرف الصحى، موضحًا أن التكلفة العامة تقترب من نصف مليار جنية.





أكد جميل حلمي، أن النسبة الأكبر من هذه القرى تقع فى صعيد مصر تحديدًا أسيوط سوهاج وقنا، منوهًا إلى أن أولويات الحكومة فى الفترة الحالية النهوض بحالة التنمية فى المحافظات ذات الأولوية.





نوه جمال حلمي، إلى أن المبادرة تعمل بنهج علمى متميز ومتكامل وبالتعاون مع كل الأجهزة المعنية ونقوم بتحديد الإحتياجات فى كل قرية ويتم رصد لها الاعتمادات المالية.



