AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خاص: بمراسم عسكرية.. تفاصيل جنازة الراحل صائب عريقات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:51 م
الراحل صائب عريقات
الراحل صائب عريقات
Advertisements
ميس رضا


حصل صدى البلد على تفاصيل تشييع جثمان الفقيد المناضل الفلسطينى الكبير صائب عريقات الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 65 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا. 



 وحسب مصدر موثوق قال لـ صدى البلد الإخباري، إن موعد وصول جثمان الراحل  من مدينة رام الله إلى مدينة أريحا سيكون فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد الأربعاء، ويبدأ مسير موكب الجنازة أمام منزل الفقيد باتجاه جامع أريحا القديم فى الثانية عشر ونصف . 



ويغادر الجثمان  الجامع بمراسم عسكرية باتجاه مقبرة أريحا "الباباي" فى الثانية عشر و45 دقيقة .


 وكان الرئيس محمود عباس كان قد نعى باسمه وباسم القيادة الفلسطينية والحكومة والشعب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأكاديمي البارز صائب عريقات، حيث اعتبر فقده يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية ، وأعلن الرئيس الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الفلسطينى ينعى صائب عريقات: أمضى حياته مناضلًا ومفاوضًا صلبًا

لقبه عرفات بـ شيطان أريحا.. من هو صائب عريقات المفاوض المعطاء لفلسطين؟

كان مفاوضا شرسا.. رثاء مؤثر من أحمد موسى في وداع صائب عريقات

حماس تتقدم بالتعازي للفلسطينيين في وفاة عريقات.. وأبو مازن يعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام

ملك الأردن يعزي أبو مازن هاتفيًا بوفاة عريقات

السفير الفلسطيني بالقاهرة ناعيا صائب عريقات: كرس حياته من أجل الحرية

ترشيحاتنا

من إجمالي 3700 متقدم .. التعليم تقبل 60 طالبا بمدرسة الضبعة النووية من الحاصلين على 262 في الإعدادية

قتلت عشيقها وأكمل جريمتها أشقاؤها.. تفاصيل العثور على جثة شاب ثلاثينى متفحمة

الدولار يسجل 15.70 جنيه فى 9 بنوك اليوم الثلاثاء

المقاصة في ورطة.. فشل مفاوضات بيع النادي في اللحظات الأخيرة لـ استادات

ميرنا وليد مطلوبة على جوجل.. لهذا السبب

أخبار الرياضة| فشل صفقة الأهلي السوبر.. وسيراميكا كليوباترا: لا صحة للأرقام المتداولة حول صفقات الموسم الجديد.. وموقف ترشح أحمد سليمان بانتخابات الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود حميدة في مهرجان الإسكندرية السينمائي: صلاح عبد الله مش سنيد

ممنوعات الأكل والشرب للحامل

الإسكندرية السينمائي يكرم المخرج المغربي داوود ولاد السيد.. صور