AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر ينعى الدبلوماسي المناضل صائب عريقات: قضى عمره في خدمة القضية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:54 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ببالغ الحزن ومزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الدبلوماسي الفلسطيني المناضل الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد الأزهر الشريف أن الفقيد الراحل قضى عمره في النضال الدبلوماسي لخدمة القضية الفلسطينية، والدفاع عنها في المحافل الدولية، ومناهضة الاحتلال الصهيوني، والعمل على استعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة من خلال مسيرة طويلة في العمل السياسي والدبلوماسي.

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه إلى أسرة الفقيد والعالم العربي ودولة فلسطين الشقيقة وشعبها المناضل في وفاة الدكتور عريقات، داعيًا المولى -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته. و{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر ينعى المستشار عبد العاطي الشافعي رئيس محكمة الاستئناف الأسبق

الرئيس الفلسطينى ينعى صائب عريقات: أمضى حياته مناضلًا ومفاوضًا صلبًا

أفنى عمره دفاعا عن القضية الفلسطينية.. الخارجية تنعي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

كان مفاوضا شرسا.. رثاء مؤثر من أحمد موسى في وداع صائب عريقات

السفير الفلسطيني بالقاهرة ناعيا صائب عريقات: كرس حياته من أجل الحرية

رئيس البرلمان العربي ناعيًا صائب عريقات: الأمة العربية فقدت رمزا أفنى عمره من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

مصاب بـ كورونا يسجل رسالة وداع مبكية قبل وفاته بساعات.. شاهد

تعيش في لندن.. 10 معلومات لا تعرفها عن ابنة عمرو دياب.. وتشارك دينا الشربيني في هذه العادة

استبعاد أحمد أحمد.. شوبير يكشف فرص أبو ريدة في الفوز برئاسة الكاف حال ترشحه

فيديو مؤثر.. مريضة زهايمر ترقص على كرسي متحرك بمجرد سماع موسيقاها المفضلة

هيحلق زيرو تاني.. ميدو يقترب من خسارة رهان جديد

المقاصة في ورطة.. فشل مفاوضات بيع النادي في اللحظات الأخيرة لـ استادات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود حميدة في مهرجان الإسكندرية السينمائي: صلاح عبد الله مش سنيد

ممنوعات الأكل والشرب للحامل

الإسكندرية السينمائي يكرم المخرج المغربي داوود ولاد السيد.. صور