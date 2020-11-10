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حوادث

السجن 3 سنوات لأحد أعضاء الجماعة الإرهابية لحيازته منشورات تحريضية بالشرقية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، حكمها بالسجن 3 سنوات لطالب جامعي لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازته منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجه وعقد لقاءات تنظيمية بدائرة منيا القمح.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط طالب جامعي مقيم بدائرة مركز منيا القمح، وذلك لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر له 2278 محضر جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح لسنة 2020.


وقررت نيابة جنوب الشرقية إحالته إلى محكمة جنح الإرهاب والتى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 3 سنوات.

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