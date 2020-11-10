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محافظات

تحرير 20 محضر مخالفة للمخابز البلدية المدعمة فى المحمودية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى
نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز المحمودية. 

أسفرت الحملة عن تحرير20 محضرا بيانهم كالاتى:- ضبط 9 مخابز قامت بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار6-19جرام للرغيف الواحد، ضبط مخبز قام بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ضبط مخبز قام بتجميع ٣ شكاير دقيق وزن الشكارة الواحدة 50 كيلو بعد مطابقة الماكينة وعدد الدقيق الفعلى المخابز، وضبط 8 مخابز تسجيل خبز مبيعات وهمية  بالكارت الذهبى.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

و نفذت مديرية التموين بالبحيرة حملة تموينية متنوعة فى مركز كوم حمادة أسفرت الحملة عن تم ضبط 105 بطاقة تموينية مجمعة بأحد المخابز بقرية البريجات، وتحرير 6 مخالفات انتاج خبز بلدي ناقص الوزن  يتراوح مابين 18جراما حتي 8 جرامات، كما تم ضبط 4 مخالفات انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات. 

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، حملة تموينية متنوعة فى دمنهور أسفرت الحملة عن ضبط 42 مخبز أثناء انتاجه خبزا  ناقص الوزن  بمقدار 23 جم بالرغيف الواحد، كما تم تحرير 3 محاضر مخالفة لمخابز مدعمة بحوزته 34 شيكارة دقيق مدعم قبل البيع في الأسواق السوداء. 


و نفذت مديرية التموين بالبحيرة،  حملة تموينية فى إتياي البارود أسفرت الحملة عن ضبط أحد مطاعم البيتزا أثناء إستخدام لحوم مفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى، والتحفظ على كمية قدرها 15كيلو جرام  من اللحوم، وضبط أحد محلات بيع السلع الغذائية يقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وتم ضبط كمية قدرها 84عبوة. 

كما تم ضبط أحد محلات البويات والحدايد يقوم بعرض وبيع بويات منتهية الصلاحيه، وتم ضبط كميه قدرها 15عبوة، وضبط محل ملابس وأحذية أثناء عرض وبيع ملابس وأحذية مجهولة المصدر وتم ضبط كميه قدرها 12قطعة ملابس وأحذية، كما تم ضبط 4 محلات مختلفة الأنشطة لا تقوم بالاعلان عن الأسعار .

 




تحرير 20 محضر مخالفة للمخابز البلدية المدعمة فى المحمودية
تحرير 20 محضر مخالفة للمخابز البلدية المدعمة فى المحمودية
تحرير 20 محضر مخالفة للمخابز البلدية المدعمة فى المحمودية

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