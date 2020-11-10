AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الكشف على 1268 مريضًا بالقافلة الطبية المجانية فى طامية بالفيوم

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:02 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت محافظة الفيوم، عن توقيع الكشف الطبى على 1268 مريضًا ضمن فعاليات القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الصحة والسكان بمركز طامية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات العلاجية والصحية للمواطنين.


وقالت الدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تم تنظيمها من خلال فريق الإشراف على القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بالفيوم خلال يومى السبت والأحد الماضيين بقرية الفهمية التابعة لمركز طامية، لافتة إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية جميع المشاركين فى أعمال القافلة والمرضى المترددين، من عدوي فيروس كورونا المستجد.




 وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضمنت تخصصات "الباطنة والأطفال والجراحة والأمراض الجلدية والعظام والنساء والولادة والأسنان وتنظيم الأسرة، مشيرًا أنه تم صرف العلاج لجميع المرضى في جميع التخصصات بالمجان.


وكشفت وكيل وزارة الصحة بالفيوم أن إجمالى الحالات التى تم توقيع الكشف الطبي عليها بلغ 1268 حالة، كما تم تحويل 13 مريضًا لاستكمال العلاج بالمستشفيات، فضلًا عن إجراء فحص عشوائى للكشف عن أمراض ضغط الدم والسكر لعدد 122 حالة، واجراء فحوصات معملية وأشعة لـ 56 حالة. 


جدير بالذكر أنه صاحب فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية للمترددين عليها بهدف رفع الوعي الصحي لديهم، شملت محاضرات عن الالتهاب الكبدى الفيروسى وتنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية والنظافة الشخصية والتغذية السليمة وأورام الثدى والأمراض غير السارية.
الكشف على 1268 مريضًا بالقافلة الطبية المجانية فى طامية بالفيوم
الكشف على 1268 مريضًا بالقافلة الطبية المجانية فى طامية بالفيوم
الكشف على 1268 مريضًا بالقافلة الطبية المجانية فى طامية بالفيوم
الكشف على 1268 مريضًا بالقافلة الطبية المجانية فى طامية بالفيوم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم الفيوم ينظم قافلة طبية مجانية لمرضي العيون بمدرسة الروبيات

محافظ بني سويف: فحص وتوفير العلاج لـ637 مواطنًا ضمن القوافل المجانية

الكشف على 967 مواطنًا ضمن قافلة طبية تابعة لمُبادرة "حياة كريمة" بسوهاج

محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1000 مواطن ضمن قوافل الصحة

الكشف على 1385 مواطنا بكوم الصعايدة وتوفير العلاج لهم في بني سويف

قافلة طبية بمركز الحرية3.. الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1092 مواطنا بالفشن

ترشيحاتنا

محمود حميدة في مهرجان الإسكندرية السينمائي: صلاح عبد الله مش سنيد

5 قرارات دمرت أمريكا.. بايدن يفكك الإرث السيئ لـ ترامب مع دخول البيت الأبيض

شوبير: الزمالك لن يضيع برحيل أشخاص معينة والقانون فوق الجميع

كان بيغير عليا قتلته وولعت في جثته.. سيدة سوهاج تعترف بتفاصيل التخلص من عشيقها

أكثر السيارات أمانا في العالم.. العناية الإلهية تنقذ فولفو volvo s80 من الطقس السيئ في مصر.. صور

استبعاد أحمد أحمد.. شوبير يكشف فرص أبو ريدة في الفوز برئاسة الكاف حال ترشحه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحاضرة رغم الغياب.. عبلة كامل رحلة نجاح في صمت

سيات ليون seat leon 2021 الجديدة كليا قريبا في مصر.. فيديو وصور

بـ مكالمة فيديو.. طفلة 5 أعوام تنقذ حياة والدتها بعد تعرضها لنوبة صرع