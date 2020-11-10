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خبير استراتيجى: الإرهاب يأتى من أصول أوروبية أو مواطني الهجرة غير الشرعية.. فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:09 م
العميد سمير فرج
العميد سمير فرج
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داليا أحمد
قال العميد سمير فرج، إنه لا توجد آليات ناجحة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومصر ضربت المثل فى توقف كافة أشكال الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016 .

وأوضح سمير فرج خلال لقائه على "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسى تحدث أن وقف الهجرة الشرعية يعود إلى التعامل مع المسببات وهي الاحتراب الآلى وغياب الدولة الوطنية، ووجود الصراعات المجمدة وأنشطة تابعة للجماعات الإرهابية، معقبًا أن هذه الأسباب تؤدى الى إسقاط الأنظمة وتحل مكانها الفوضى فلا يجد المواطن قوت يومه فيلجأ للغربة كما هو الحال فى ليبيا.

ناشد سمير فرج، بضرورة وجود آليات للهجرة غير الشرعية فى جميع دول العالم  تضمن التعاون مع الدول جنوب المتوسط ، مضيفًا  أن هذا التعاون يشمل دعم مالى وتقنى ومشروعات اقتصادية فى الدول صاحبة الهجرة غير الشرعية حتى يتم إيقاف الصراعات والهجرة غير الشرعية.

أضاف سمير فرج، أن مصادر الإرهاب تأتى من مواطنين أوروبيين من أجيال متتابعة أو تأتى من حديث الوصول بشكل شرعى أو هجرة غير شرعية ، منوهًا إلى أنه لابد من وجود آلية أوروبية خارج حلف شمال الأطلنطى تحقق الأمن الجماعى لمكافحة الإرهاب. 

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