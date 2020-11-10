منى زيدو تكتب: أنا امرأة.. إذا ما العمل؟

كلنا متفق على أن يطلق علينا نحن النساء على أننا نصف المجتمع في أحسن الأحوال عند ممن يدعون أنهم معتدلون أو ضمن الاجتماعات والندوات والحوارات المتلفزة. لكن بالمقابل هناك فئتين أخريين لهما توجهان ورؤيتان مغايرتان لما يطرحه البعض من أن المرأة هي نصف المجتمع. الفئة الأولى تدعي أن المرأة ليست مصل المجتمع فقط، بل هي المجتمع كله وأنه لا حياة من دون امرأة ويصل بإطرائه وتسوفه يتم تمييع المرأة ويجعلها أداة شهوانية فاضحة عارية من كل شيء إلا عبودية تلك الفئة التي تدعي أنها مع الحرية الكاملة للمرأة، أما الفئة الثانية فهي على العكس تمامًا ترى أن المرأة لم تخلق إلا لطاعة الرجل وخدمته وتربية أطفاله هو؛ لأنه من يقرر متى بمقدوري أن انجب أو أتوقف عن الانجاب وكذلك هو من يقوم بتسميته على اسم ابويه، وكيف عليَّ أن أربيه وماذا سيدرس وماذا سيعمل وكل مفردات الحياة الأخرى، وكأن دورنا نحن كنسوة تنتهي حينما يكبر الطفل ولم يعد لنا علاقة به سوى الاستمرار في الطاعة.

بين هذه الرؤى الثلاث وصلت المرأة لمرحلة من الضياع الشخصي والفكري وحتى البدني والجسماني. إذ عليها أن تلبس ما يرغب به الرجل أكثر مما هي ترغب به وما يعجبها. ولكل الفئات الثلاث السالفة الذكر حجج وأسباب تدفعها كي تصرّ على رؤيتها أو حتى تلح على نقوله وكأنه منزل من السماء ولا يمكن النفاش حوله حتى. هذه التقربات وغيرها الموضوعية جعلت مننا نحن النساء كائنًا مسخًا لا يفكر ولا يبدي رأي إلا في تافه الأمور فقط.

التقاليد والأعراف والموروثات المجتمعية المتوارثة منذ آلاف السنين باتت حملًا ثقيلًا لا يمكن تحمله أكثر من ذلك، هذا إذا أضفنا ما نعانيه كما ذكرت أعلاه من أوامر الرجل الناهية والآمرة بالمعروف، والتي تزيد الطين بلة إذا اجتمعت مع الأعراف والتقاليد المجتمعية. وكذلك هناك الموروثات الدينية المختلفة التي ورثناها وباتت تحيط بنا من كل جانب تلاحقنا كظِلنا أينما حللنا واتجهنا. نراقب الآخرين كيف ينظرون إلينا خوفًا من عيب يرونه في غفلة مننا، وألا ننفضح أمام الناس كما يُقال.

أمام هذه الأفكار التي نعيشها لحظة بلحظة وحتى نحن نائمات نخاف أن نتخيل أو نحلم بما يعصي الله والرجل، ونستغفر الله مئات المرات قبل النوم كي لا نغضب الله والزوج ونحن نائمات. أفكار كبلت يدينا وأرجلنا وجسدنا وأفكارنا وأفواهنا، حتى بتنا أسرى لتلك الأفكار والعادات والتقاليد والإرث الديني الذي يلاحقنا منذ ألاف السنين.

وأجزم أن ما نعيشه الآن من حالة من التشتت الفكري والفوضى هي أساسًا تابعة مما يحيط بنا من كل جانب آلاف القوانين والتقاليد والموروثات التي جاءتنا بالتواتر جيل عبر جيل، مع قيام كل جيل قبلنا تكييف تلك الموروثات الدينية وفق ما اقتضته سلوكيات حياتهم هم.

أنا امرأة، هذا يعني أنه عليِّ الكثير من الواجبات والمسؤوليات المواجب القيام بها كي أكون نفسي أنا وليس كما يريد الآخر مهما كان. فلكي تنجح المرأة في هذه الحياة عليها قبل كل شيء أن تكون "هي" نفسها وليست كما يريد ويشاء "الآخر". هذا الآخر ليكن من يكون الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الزوج والابن وحتى صديقاتي في المدرسة أو العمل أو الجيران. بكل تأكيد أن الانسان كائن اجتماعي ولا يمكن فصله عنه ولا حتى بمقدوره ان يعيش بعيدًا عن المجتمع. وينبغي إيلاء الاحترام للقوانين والأخلاق المجتمعية تلك، ولكن بنفس الوقت علينا نحن النساء أن نبحث وننبش في كل تلك العادات والتقاليد والموروثات الدينية بأنفسنا، بعيدًا عن تنظيرات رجال الدين ومؤسساتهم التي لا همَّ لها سوى تأمين ذكوريتهم.

سؤال إن كنت امرأة واعترف بذلك، وكي أعيش ذاتي وماهيتي وكينونتي، السؤال الهام الذي ينبغي أن نطرحه نحن النساء هو؛ ما العمل؟ للخروج من هذا المستنقع الذي قذفونا به من دون رحمة. والأكثر من ذلك هو ما بعد الخروج من المستنقع، يكمن السؤال الأهم ألا وهو؛ أي مجتمع نبتغي وأي امرأة سنكون؟

في كل مقال سنطرح إحدى المشكلات التي نعانيها من المحيط بنا إن كانت الرجل بحدِ ذاته أو التقاليد والموروثات والأعراف التي باتت كحقيقة نتعايش معها، لكنها في نفس الوقت تمثل الدولة التي تنخر بالشجرة لتهويها في النهاية أرضًا.