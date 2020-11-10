الأحداث ملتهبة.. خالد فهمي: القتال فى تيجراي يؤثر على معنويات الشعب الإثيوبي

قال العميد خالد فهمى رئيس الوحدة الأفريقية فى مركز الحوار للدراسات، إن الأحداث الملتهبة داخل إثيوبيا أدت إلى وقوع قتلي فى إقليم تيجراي، الأمر الذي يؤثر بالسلب على معنويات الشعب الإثيوبي.





وتابع فهمي فى تصريح لصدى البلد أن قمع الشعوب أمر أصبح غير موجود فى قاموس التفاهمات مع الطبقة الحاكمة وخاصة أن الشعوب أصبحت متفهمة ومدركة جيدا للأوضاع، مشيرا إلى ضرورة وضع طلبات الشعب الأثيوبي محط أنظار الحكومة.





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وأضاف رئيس الوحدة الأفريقية فى مركز الحوار للدراسات، أن الموقف المتشدد لابي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يعجل من الوصول إلى العنف والعنف المضاد بين طرفي الصراع.





وأوضح فهمي أن تأجيل الانتخابات أوجد عدم ثقة فى القيادة السياسية الإثيوبية وتأجيج الوضع، لافتا إلى ضرورة مراعاة حقوق المواطن والعمل على عدم تأزم الأمور داخل أديس أبابا أكثر.





وأشار إلى وجود تخبط فى القرارات داخل إثيوبيا وخاصة فى ظل تسارع الأحداث على الأرض، لافتا إلى أن إقالة وزير الخارجية ورئيس المخابرات، وقائد الجيش الإثيوبي سيؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد من الضغط بشكل كبير على الحكومة وزيادة حدة التوتر الداخلي فى إثيوبيا.





وكان قد أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأحد الماضى، قرارًا بإقالة وزير الخارجية جيدو أندارجاشيو، ورئيس جهاز المخابرات والأمن الوطنى الإثيوبى، ديميلاش جبريميشيل، وقائد الجيش.





وكان قد أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، استمرار العملية العسكرية في إقليم تيجراي ضد الجماعات المسلحة التي تتهمها أديس أبابا بشن هجمات ضد القوات الحكومية.





وقال آبي أحمد، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستستمر عمليات إنفاذ القانون التي نقوم بها في تيجراي كما هو مخطط لها، وستتوقف تلك العمليات بمجرد نزع سلاح الانقلابيين المجرمين، واستعادة الإدارة الشرعية في المنطقة، والقبض على الهاربين وتقديمهم إلى العدالة، وكل ذلك في متناول أيدينا وجاري تنفيذ بسرعه".