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أخبار العالم

بين الحزن والفرح.. ردود فعل متباينة في إسرائيل على وفاة عريقات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:24 م
ردود فعل متباينة
ردود فعل متباينة في إسرائيل على وفاة عريقات
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سمر صالح
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الثلاثاء ردود فعل متباينة على وفاة كبير المفاوضيين الفلسطينيين صائب عريقات بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 في مستسفى هداسا عين كارم الإسرائيلية بالقدس.

وكتب عضو الكنيست العربي ورئيس القائمة العربية  أيمن عودة في تغريدة على تويتر ناعيا عريقات : "لن يرى صائب شعبه محررا من قيود الاحتلال لكن أجيال من الفلسطينيين ستظل تتذكره كأحد العمالقة الذين كرسوا حياته من أجل استقلالهم".

وأعرب وزير الاقتصاد ورئيس حزب العمل عمير بيرتس، عن حزنه لوفاة صائب عريقات وقال "سيبقى عريقات في الذاكرة كرجل آمن بعملية السلام ورافق المفاوضات مع إسرائيل لسنوات عديدة، مفضلًا السلام على العنف، تعازيّ لأسرته وللشعب الفلسطيني".

ونعي عضو الكنيست نيتسان هورويتس رئيس حزب ميرتس اليساري، قائلا "ارقد بسلام"، معزيا أسرته والشعب الفلسطيني.

وقال هورويتس إن "عريقات كان رجل دولة ورجل سلام.. ولطالما فضل أسلوب الحوار على العنف وجعل من حل الدولتين مشروع حياته".

وعلى النقيض كان هناك من أعرب عن سعادته وشماتته بوفاة عريقات ومن بينهم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ندد بإبداء إسرائيليين حزنهم على وفاة عريقات.

وقال يائير : "فقط للعلم، الآن على تويتر، كل صحفي اليسار، يتباكون على وفاة الإرهابي الفلسطيني صائب عريقات الذي عمل على تدمير إسرائيل.. ليست أمزح هذه حقيقة".

وكتب عضو الكنيست أوفير سوفر من حزب "يمينا" (يمين متشدد) الذي قال في تغريدة على تويتر : "امتدح صائب عريقات الإرهابيين، وعمل على مقاطعة إسرائيل، بل وكان من المروجين لارتكاب إسرائيل مذبحة في جنين لا يمكن إطلاقا أن أقول ولو نصف كلمة جيدة بحقه".

وهاجم عضو الكنيست اليميني بتسلئيل سموتريتس من امتدحوا عريقات ونعوه ووصف على تويتر الإسرائيليين الذين يعبرون عن حزنهم على وفاة عريقات الذي وصفه بـ "المعادي للسامية" بأنهم ضلوا الطريق وفقدوا هويتهم.

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