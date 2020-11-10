محافظ أسوان: تنمية ورفع كفاء 3 قرى بكوم أمبو بتكلفة 4,5 مليون جنيه.. شاهد









وأشاد محافظ



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وأكد اللواء أشرف عطية على أنه لدينا طموح كبير بأن تكون أسوان من ضمن المحافظات الرائدة فى تنمية وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية بالقرى والمناطق النائية ، وخاصة أنه لدينا حصر لخريطة المشاكل والإحتياجات فى مختلف قطاعات البنية الأساسية والخدمات نتيجة التواصل الجماهيرى المستمر بالعديد من الوسائل حيث نعمل على تلبية مطالب المواطنين وإحداث نقلة نوعية خلال الفترة القادمة تكون ملموسة لدى المواطن الأسوانى .



من جانبه أوضح عماد ربيع المدير التنفيذى لجمعية مصر المحروسة بلدى بأن مشروع " معًا " يسعى لتحسين مستوى الحياة اليومية للسكان المقيمين بقرى إقليت والرغامة البلد والعدوة من خلال الإرتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والإقتصادية والبيئية والإجتماعية والثقافية وذلك بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، بجانب مسئولى الجمعية وبنك مصر ويأتى ذلك تحقيق التنمية الشاملة ورفع كفاءة الخدمات بـ 3 قرى هى إقليت والرغامة البلد والعدوة بمركز كوم أمبو .وأشاد محافظ أسوان بروح التكاتف المجتمعى والتلاحم الإنسانى والذى جسدته هذه المبادرة الهادفة على أرض الواقع لتنمية مجتمع هذه القرى وهو ما يعكس بدوره المعدن الأصيل لمنظمات المجتمع المدنى والبنوك الوطنية لمساندة الجهود التنفيذية المبذولة مما يساهم فى تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ولاسيما البسطاء ومحدودى الدخل وذلك تماشيًا مع المبادرات الرئاسية المتتالية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجًا .وأقرأ أيضًا :وأكد اللواء أشرف عطية على أنه لدينا طموح كبير بأن تكون أسوان من ضمن المحافظات الرائدة فى تنمية وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية بالقرى والمناطق النائية ، وخاصة أنه لدينا حصر لخريطة المشاكل والإحتياجات فى مختلف قطاعات البنية الأساسية والخدمات نتيجة التواصل الجماهيرى المستمر بالعديد من الوسائل حيث نعمل على تلبية مطالب المواطنين وإحداث نقلة نوعية خلال الفترة القادمة تكون ملموسة لدى المواطن الأسوانى .من جانبه أوضح عماد ربيع المدير التنفيذى لجمعية مصر المحروسة بلدى بأن مشروع " معًا " يسعى لتحسين مستوى الحياة اليومية للسكان المقيمين بقرى إقليت والرغامة البلد والعدوة من خلال الإرتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والإقتصادية والبيئية والإجتماعية والثقافية





ومن المقرر إفتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة إقليت الإبتدائية المشتركة والتى تضم 560 طالب وطالبة موزعيين على 23 فصل دراسى وقاعة أنشطة بتكلفة مليون جنيه، وكذا إتاحة فرص تعليمية لعدد 200 طفل بمرحلة رياض الأطفال ، وأيضًا تسديد المصروفات المدرسية وتوفير زى مدرسى لـ 100 طالب وطالبة من الغير قادرين ، بجانب منح قروض ميسرة لـ 65 من أسرة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر بالقرية .



ولفت عماد ربيع إلى أنه بالتوازى جارى تطوير الوحدة الصحية الموجودة بقرية إقليت ، وأيضًا إجراء التحاليل الطبية لـ 500 مواطن وتوفير العلاج والأدوية اللازمة ، بجانب توفير العلاج والأدوية لـ 250 من الأطفال المصابين ببعض الأمراض ، علاوة على توصيل مياه الشرب لعدد 150 منزل بتركيب شبكات بأطوال 750 متر وبقطر 4 بوصه ، فضلًا عن تطوير مركز الشباب بالقرية .

