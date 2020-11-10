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عضو الشيوخ: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتأهيل الشباب للمناصب القيادية.. فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:59 م
نهى أحمد
نهى أحمد
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ندى رأفت
قالت الدكتورة نهى أحمد عضو مجلس الشيوخ ، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب تم إنشاؤها بقرار جمهوري من الرئيس " عبد الفتاح السيسي " ، وأن الهدف الأساسي لهذه الأكاديمية هو تأهيل الشباب للمناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم .

وأضافت " نهى أحمد " خلال لقائها مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على قناة " MBC MASR2 " ، أن برنامج تأهيل الشباب الذي سبق البرنامج التنفيذي كان له صدى جيد ، لذلك التحقت بالبرنامج التنفيذي خاصةً أنه يضم مجموعة من التنفيذيين متواجدين بالفعل في العمل الحكومي للقيادة ، وبالتالي هذا يعمل على اكتساب المهارات . 

وتابعت عضو مجلس الشيوخ ، أن أهم ما يميز هذا البرنامج هو اكتساب الخبرات من خلال مستويين ، المستوى الأول هو أعضاء الدفعة التي يبلغ عددها 79 عضو ، فالدفعة مختلفة ومتنوعة التخصصات ، يختلف أعضائها أيضًا من حيث الوزارات ، والجهات الحكومية ، والمحافظات ، وبالتالي تكون الخلفيات كلها مختلفة ، وتكون الاستفادة من هذه الخبرات المتبادلة .

وأشارت " أحمد " ، إلى أنه يجب الانتماء إلى جهة حكومية لتتمكن من الالتحاق بالأكاديمية ، مضيفة أن المستوى الثاني يكون على مستوى محاور البرنامج ، فيقوم البرنامج بتقديم كوكبة من المتخصصين على المستوى المحلي ، ومتخصصين ذات خبرات دولية لإكساب الأعضاء بعض المهارات .

وأكدت ، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قامت بتفعيل بروتوكول تعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة فرنسا ، وبروتوكول تعاون آخر مع مركز جنيف للسياسات الأمنية ، وبالتالي تكون الاستفادة مختلفة ، ونمتلك رؤية أشمل وأوضح .

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