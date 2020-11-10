عضو الشيوخ: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتأهيل الشباب للمناصب القيادية.. فيديو

وأضافت " نهى أحمد " خلال لقائها مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على قناة " MBC MASR2 " ، أن برنامج تأهيل الشباب الذي سبق البرنامج التنفيذي كان له صدى جيد ، لذلك التحقت بالبرنامج التنفيذي خاصةً أنه يضم مجموعة من التنفيذيين متواجدين بالفعل في العمل الحكومي للقيادة ، وبالتالي هذا يعمل على اكتساب المهارات .





وتابعت عضو مجلس الشيوخ ، أن أهم ما يميز هذا البرنامج هو اكتساب الخبرات من خلال مستويين ، المستوى الأول هو أعضاء الدفعة التي يبلغ عددها 79 عضو ، فالدفعة مختلفة ومتنوعة التخصصات ، يختلف أعضائها أيضًا من حيث الوزارات ، والجهات الحكومية ، والمحافظات ، وبالتالي تكون الخلفيات كلها مختلفة ، وتكون الاستفادة من هذه الخبرات المتبادلة .





وأشارت " أحمد " ، إلى أنه يجب الانتماء إلى جهة حكومية لتتمكن من الالتحاق بالأكاديمية ، مضيفة أن المستوى الثاني يكون على مستوى محاور البرنامج ، فيقوم البرنامج بتقديم كوكبة من المتخصصين على المستوى المحلي ، ومتخصصين ذات خبرات دولية لإكساب الأعضاء بعض المهارات .



