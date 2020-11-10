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توك شو

إيه الحاجة اللي حسيتي إن جوزك أضافها ليكي بعد الجواز؟.. شاهد.. رأي السيدات في الشارع

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:14 م
ست الستات
ست الستات
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قسم التوك شو
طرحت الإعلامية دينا رامز خلال  برنامج «ست الستات» سؤال للسيدات : «ايه الجاجة اللي حسيتي ان جوزك أضافها ليكي بعد الجواز؟».

وأجابت إحدي السيدات المتزوجات خلال برنامج «ست الستات» المذاع على قناة «صدى البلد» : «زوجي أضاف لي الكثير أهمها الاحترام والعشرة الطيبة والهدوء».

وعلقت أخرى على السؤال : «شريك حياتي أضاف لي الأمان والحب والمشارك»، «وأصبحت أعتمد على نفسي معظم الوقت وهذا الفضل يعود له خاصة بعد الانفصال».

بينما قالت سيدة أخرى: «خلاني اختلف في تعملاتي مع الناس وارى الناس بشكل أعمق، خاصة أن المرأة نظرتها سطحية نتيجة التعاملات القليلة، وهذا أثر على شخصيتها».

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