العلاج بالروائح.. 3 زيوت تخلصك من أشهر المشكلات

العلاج بالروائح هو أحد التقنيات المستخدمة فى الطب البديل حيث يعتمد على استخدام روائح النكهات الطبيعية لتحسين الحالة الجسدية والعقلية للفرد وتساعد في علاج العديد من الأمراض.





ووفقا لما ذكره موقع «برايت سايد» يوجد حوالي مائة نوع من الزيوت الأساسية المستخدمة في العلاج بالروائح ولكل منها خصائصه وفوائده الخاصة به.





وإليكم أهم 3 زيوت طبيعية مستخدمة فى العلاج بالروائح للتخلص من أشهر المشكلات الصحية والجسدية، وهى:





زيت البردقوش: يستخدم في حالات التوتر والقلق ويساعد على تخفيف آلام الجسم والصداع.





زيت الناردين:

له خصائص تساعد على الاسترخاء ويستخدم عادة لمحاربة الأرق والتوترات العصبية.





زيت البرغموت:

يقاوم الحزن والأسى والاكتئاب ومفيد جدًا أثناء الإجهاد ليس هذا فحسب يساعد هذا الزيت في التخلص من بعض مشكلات البشرة مثل البثور وحب الشباب.





طريقة استعمال الزيوت في العلاج بالروائح:





بغض النظر عن نوع الزيت العطري الذي تختاره ، فإن عمليات استخدامه تكون واحدة : استنشاق الزيوت مباشرة من الزجاجة ، واستخدامها أثناء التدليك الموصوف أعلاه (تذكر دائمًا قراءة الإرشادات الموجودة على الزجاجة قبل استخدام أي زيت أساسي مباشرة على بشرتك ، لأن بعضها قد يجففها بشدة أو يكون لها آثار جانبية سلبية أخرى) ، أو قم بشراء موزع ينشر الزيوت في الهواء.



