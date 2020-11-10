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رياضة

وزير الرياضة: شهرة رونالدينيو بدأت من مصر.. واستضافة البطولة الدولية رسالة للعالم

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:45 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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عمرو الحلواني- محمد السعيد
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر للبطولة الدولية الودية هي رسالة للعالم، بأن مصر قادرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

وعقد الاتحاد المصري،  منذ قليل، مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و عمرو الجنايني رئيس الاتحاد، ورئيسا بعثتي كوريا الجنوبية والبرازيل؛ لتقديم الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية التي تنظمها مصر بمشاركة المنتخب الوطني الأوليمبي في الفترة مابين 12 حتى 17 نوفمبر الحالي في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة طوكيو الأولمبية .

وقال وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفي:" أشكر الاتحاد المصري على جهده المبذول في تنظيم هذا الحدث والأحداث الماضية أيضا ، كما أشكر االجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب، والذي كان له دور كبير في إقامة هذا الحدث".

وتابع:" يسعدني أن أرحب  بضيوفنا على أرض مصر منتخبي  البرازيل وكورويا الجنوبية،  وأشكر التواجد الإعلامي المشارك في نجح المنظومة الرياضية المصرية".

وأشار:" شهرة رونالدينيو بدأت  من مصر في بطولة العالم بالقاهرة 1997، وإن شاء الله تكون هذه الدورة سبب لانطلاق العديد من النجوم، ونحلم أن يعطي منتخبي البرازيل ومصر صورة جيدة في الأولمبياد".

وواصل:" نرحب  بمنتخب كورويا الجنوبية في مكان في مصر وفقا لأجندته الخاصة".

واستطر:" استطعنا من خلال الحكومة المصرية أن ننفذ برنامج من الإجراءات الإحترازية، اولذي أنهينا به الدوري المصري بكل نجاح،  وتأهل إلى الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل:" تنظيم هذه البطولة هي رسالة إلى العالم، بأننا قادرون على تنظيم أكبر المناسبات".

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