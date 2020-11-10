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برلمان

شباب التنسيقية يشاركون في مؤتمر المجتمع المدني والتعليم قبل الجامعي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:45 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر دور المجتمع المدني في دعم توجهات السياسة التعليمية وتطبيقاتها في التعليم قبل الجامعي، الذي نظمه المركز القومي للبحوث التربويةبالقاهرة.

وضم الوفد كل من، أميرة صابر، ورشا كليب ومحمد أباظة، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس كريم عبد العاطي، المتحدث باسم التنسيقية.

واستعرض الدكتور سامي عبد السميع، مدير شعبة بحوث السياسات التربوية بالمركز، استراتيجية محددة المعالم من شأنها زيادة الفاعلية في العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمعالمدني.

وتناول بالشرح، تعريف ماهية منظمات المجتمع المدني، وواقع العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك المشكلات والمعوقات التي تواجه هذه العلاقة.

وتحرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على المشاركة بشكل فعال في الفعاليات المتعلقة بالسياسات العامة التي تتناول قضايا المجتمع.

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