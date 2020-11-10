محافظ أسيوط يتفقد فعاليات الحملة القومية لمكافحة الطفيليات المعوية للطلاب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الثلاثاء، فعاليات الحملة القومية لمكافحة الطفيليات المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال، وذلك بمدرسة الانتصار الرسمية للغات بحي غرب والتي انطلقت فعالياتها يوم 8 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 19 نوفمبر 2020 بجميع المدارس " حكومي – خاص – أزهري " بنطاق المحافظة وذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020/2021 .









رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية.









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بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تجريع الطلاب وذلك بإعطءه قرص واحد من مبندازول 500 ملجم والتقى بالأطباء والعاملين بالمبادرة موجهًا لهم الشكر لجهدهم المبذول في انجاح المبادرة وتجريع الطلاب موجهًا بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.









كما تفقد المحافظ بعض فصول المدرسة للوقوف على سير العملية التعليمية، كما تفقد المكتبة وبعض المعامل وحجرات الأنشطة بالمدرسة وشدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين بالمدرسة. كما شدد المحافظ على ضرورة تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.









وقال محافظ أسيوط إن الحملة تهدف إلى خفض معدل انتشار الديدان المعوية وتستهدف تجريع عدد 686 ألف تلميذ بـ 1029 مدرسة على مستوى المحافظة في الريف والحضر ويتم التجريع بقرص واحد من عقار مبندازول 500 ملجم آمن وفعال ضد الديدان المعوية قابل للمضغ وذو طعم مقبول ولا توجد له أية آثار جانبية .







