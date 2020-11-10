كيجو يفتح قلبه لـ «صدى البلد»: الزمالك أعلى من الأهلي في السلة واليد.. نحتاج للدعم من أجل المنافسة على البطولات.. أتمنى عودة ستوجلن.. والدوري لن يخرج من ميت عقبة

- الزمالك أعلى من الأهلي في السلة واليد

- الفريق يحتاج لتدعيم للمنافسة على كل البطولات

- خسرنا مباراة الأهلي الشهيرة في الكأس لهذه الأسباب

- أتمنى عودة "ستوجلن" للفريق

- الدوري في ميت عقبة رغم البداية المتواضعة

- والدي كان يسافر بي كل يوم من الشرقية لحضور تدريباتي

- الهزيمة من البرازيل 62/14 في كأس العالم أطرف مواقفي

- الحرمان من البطولات 8 سنوات مع الزمالك الأصعب في حياتي









أحد الركائز المهمة لمنتخب مصر ونادي الزمالك، إنه مصطفى مكاوي "كيجو"، نجم المنتخب الوطني لكرة السلة ونادي الزمالك الذي يعد أصغر لاعب يشارك في بطولة كأس العالم للمنتخبات عام 2014، بعمر الـ19 عامًا.

"كيجو"، أحد أبرز أعمدة نادي الزمالك في السنوات العشر الأخيرة، والذي اعتمد عليه النادي في العديد من المناسبات، وتُوج مع الملكي بالعديد من البطولات.

فتح "كيجو"، قلبه لـ "صدى البلد"، وتحدث عن مسيرته مع الفريق الأبيض، وتقييمه لقرارات استئناف بطولة الدوري، وعن منافسة الأهلي والزمالك في كرة السلة خلال الحوار التالي..





ما سبب إطلاق لقب "كيجو" عليك؟





هذا اللقب أطلقه كابتن ياسر غريب أول مدرب تدربت معه نظرا لأن طريقة لعبي تشبه لاعبا قديما يحمل نفس الاسم كيجو.

كيف كانت بدايتك مع الرياضة؟

البداية كانت مع السباحة ثم بدأت ممارسة كرة السلة في المدرسة في المرحلة الابتدائية فعشقت اللعبة والتحقت بنادي الشرقية ولعبت هناك حوالي ٤ أعوام ثم ألحقت بنادي الزمالك في سن ١٦ عاما.

ما بدايتك مع نادي الزمالك في كرة السلة؟

مسيرتي مع نادي الزمالك كانت مع فريق مرتبط 16 سنة وانضممت إلى الفريق في عام 2009، وتم تصعيدي للفريق الأول لنادي الزمالك وأنا في عمر الـ18، وأنا حاليًا في السنة السابعة لي مع النادي في الفريق الأول، وأتطلع إلى إنهاء مسيرتي في الزمالك.





كيف ساعدتك اسرتك في مشوارك الرياضي؟

والدي ووالدتي كانوا خير سند و دافع لي في مشواري ففي البداية والدي كان يسافر بي و نرجع كل يوم إلى الشرقية كل يوم وبعد الاستقرار والإقامة بالقاهرة والدتي كان تزورني كل أسبوع وطبعا غير التشجيع الدائم و كل نجاح لي بفضل رسائلهم عني و دعواتكم.





ما رأيك في قرار عودة النشاط الرياضي؟

للأسف توقف النشاط تسبب في ضرر للجميع خلال الفترة الماضية، وكنت أتمنى عودة النشاط عقب الانتهاء من لقاح فيروس كورونا، لكن من الواضح أن الأمر ممتد معنا خلال الفترة المقبلة ويجب التكيف معه.

وبالطبع في مصلحتنا عودة الرياضة، لأن في النهاية هذا مجال عملي، ويجب أن نتبع الاجراءات الاجترازية التي أرسلها الاتحاد واتباعها من أجل أن لا يصاب أحد بضرر، وحتى نستعيد الحياة الرياضية مجددًا.

كيف تقيم منافسة النادي الأهلي مع الزمالك في كرة السلة؟

نادي الزمالك حقق 14 لقب دوري كرة سلة أما النادي الأهلي قد حقق 5 ألقاب فقط، نحن متميزون عن الأهلي في كرة السلة وكرة اليد بمراحل "إحنا عاليين عليهم"، بعدد البطولات وفي الأرقام في أفريقيا ومحليًا أيضًا.

ما أسباب خسارة الزمالك سباق لقب الدوري خلال الموسم الماضي؟

كان لدينا مشاكل كثيرة في النادي، وكانت مستحقات اللاعبين متأخرة، ولم نستطع عمل انتدابات قوية، حيث أن الفرق تجدد للاعبيها المميزين على الفور بحيث لا يتم الاستغناء عنهم أو رحيلهم لأي ناد بجانب المشاكل التي حدثت مع رحيل ستوجلن المحترف الأساسي مع الفريق والذي عاني الفريق بعد رحيله كل هذا أدى إلى خسارة مباراة القمة أمام الأهلي.

ما توقعاتك لمنافسات الموسم الحالي في البطولات المحلية؟

في الموسم الحالي يجب أن ندعم المراكز التي تعاني في الفريق، ويجب استقطاب لاعب محترف قوي، وهذا سيمكنا من حسم كل البطولات المحلية سواء دوري أو كأس، فالفريق يحتاج فقط بعض التدعيمات، وسيستعيد كامل قوته.

من أكثر لاعب تتمنى انضمامه إلى سلة الزمالك؟

أتمني عودة ستوجلن إلى الفريق فهو أكثر لاعب أتمنى أن يضمه الزمالك مجددًا نظرًا لموهبته وشخصيته الرائعة في الملعب وخارج الملعب.

هل يلقى الفريق الدعم المطلوب من إدارة نادي الزمالك؟

بالتأكيد نتلقى كل الدعم من إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور الذي يعمل على تلبية كافة احتياجات أي فريق، ولكن في آخر موسم حدثت بعض المشاكل المادية في النادي، ولكن غير ذلك كل الأمور طيبة لدينا والمستشار يسهل كافة المتطلبات.

ماذا تتمنى أن تحقق في المستقبل رفقة الزمالك؟

أتمني بالطبع حصد كل الألقاب المحلية الموسم الحالي ، وأن نحصد بطولة إفريقيا المقبلة، وبإذن الله سنقدم كل ما نستطيع من أجل إسعاد جماهير الزمالك العظيمة.

اذكر موقف طريف و أخر صعب في مشوارك ؟

الموقف الطريف في مباراة البرازيل في كاس العالم و كانت النتيجة بعد انتهاء الشوط الثاني ٦٢/١٤ لصالح البرازيل .

اما الموقف الأسو فكان الخروج لمدة ٨ سنوات بغير بطولة مع النادي .





من هو المدرب الأبرز في مسيرتك؟

الحقيقة هم ثلاثة و ليس مدرب واحد اولهم ك/أحمد فوزي الذي بذل الكثير معي سواء خارج أو داخل الملعب و كما ذكرت لك فهو بمثابة الأب لي .

اما الاخر فهو عصام عبد الحميد فله دوره كبير معي منذ عام ٢٠١٤ بعد الرجوع من كأس العالم حتى الأن بتطوير ادائي و النصيحة داخل و خارج الملعب و كذلك عمرو أبو الخير مع المنتخب أول من قام بتصعيدي للمنتخب الأول و زيادة الخبرة الدولية .





كلمة أخيرة توجهها إلى جمهور الزمالك؟

جمهور الزمالك هو السبب الأكبر بعد المولى عز وجل في إحرازنا للبطولة ويكفى حضورهم دائما بأعداد غفيرة للشد من أزرنا وأتوجه بالشكر لهم وأعدهم أن بطولة الدوري لن تخرج من ميت عقبة بإذن الله.



