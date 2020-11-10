فصل لمدة 15 يوما.. تعليم قنا تطبق لائحة الانضباط على طالب ضرب مدرسا

قرر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تطبيق لائحة الانضباط على الطالب المعتدي على مدرس بمدرسة نجع حمادى الثانوية الزراعية، لاتخاذ القرار المناسب حيال ما ارتكبه تجاه المعلم.





وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر فصل الطالب 15 يوما كإجراء مبدئي، لحين انتهاء الشئون القانونية من تحقيقاتها فى الواقعة، مع استدعاء ولي أمر الطالب.





وكانت مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية، شهدت مشاجرة بين مدرس وطالب، على خلفية منعه من التدخين داخل الفصل، ما دفع الطالب إلى التعدى على المدرس.





وأثناء محاولة المدرس منع الطالب وتوبيخه على التدخين داخل الفصل، اعتدى الطالب على المدرس وسط تدخلات من الطلاب لوقف تهور الطالب.





وأخطرت إدارة المدرسة إدارة نجع حمادي التعليمية، والتى أخطرت المديرية لاتخاذ اللازم بشأن الواقعة التى أثارت استياء الجميع، كما تم إخطار قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.





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