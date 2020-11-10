وقف تجارب مصل كورونا الصيني في البرازيل لتعرض متطوع لحادث وفاة خطير

أوقفت البرازيل التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، الذي طورته الصين بعد وفاة متطوع في حادث غير مرتبط بالمصل كما يتم الادعاء.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال منظم الصحة بالبرازيل إن هناك "حادثة ضارة و خطيرة" تعرض لها المتطوع، بينما أكد رئيس معهد الأبحاث الطبية في ساو باولو الذي يدير التجارب للتلفزيون المحلي أن متطوعًا مات ، ولكن ليس بسبب اللقاح.

جاءت الانتكاسة التي يواجهها مصل CoronaVac ، المطور من قبل شركة Sinovac Biotech الصينية ، في الوقت الذي اعلنت فيه شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر إن المرشح لقاحها الخاص بها أظهر فعالية بنسبة 90 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع الأسواق العالمية ورفع الآمال في وضع حد للوباء.

فيما أوقفت شركة Sinovac Biotech يوم الثلاثاء التجارب السريرية المصل مدافعة عنه قائلة : "نحن واثقون من سلامة اللقاح".

وقالت المنظمة البرازيلية Anvisa إنها قضت بمقاطعة الدراسة السريرية للقاح CoronaVac بعد حادث ضار خطير '' شمل متلقيًا متطوعًا في 29 أكتوبر