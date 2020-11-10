تعرف على سعر العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر2020 وفقا لاخر تحديث لبنك مصر .
استقر سعر صرف الدولار خلال بختام تعاملات الثلاثاء 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
سجل سعر اليورو 18.43 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.53 جنيه للشراء و 20.73 جنيه للبيع .
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وسجل الفرنك السويسرى 17.06 جنيه للشراء و 17.23 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.80 جنيه للشراء و1.82 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية الثلاثاء
سجل ين يابانى نحو 14.81 جنيه للشراء و 14.99 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.35جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار خلال بختام تعاملات الثلاثاء 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
سجل سعر اليورو 18.43 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.53 جنيه للشراء و 20.73 جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..وزير البترول: سرعة تلبية مطالب المستثمرين بتوصيل الغاز للمناطق الصناعية الجديدة
وسجل الفرنك السويسرى 17.06 جنيه للشراء و 17.23 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.80 جنيه للشراء و1.82 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية الثلاثاء
سجل ين يابانى نحو 14.81 جنيه للشراء و 14.99 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.35جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع.