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اقتصاد

تعرف على سعر العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:01 م
عملات اجنبية
عملات اجنبية
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر2020 وفقا لاخر تحديث لبنك مصر .

استقر سعر صرف الدولار خلال بختام تعاملات الثلاثاء 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع .


اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء

سجل سعر اليورو 18.43 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع .



وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.53 جنيه للشراء و 20.73 جنيه للبيع .

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وسجل الفرنك السويسرى 17.06 جنيه للشراء و 17.23 جنيه للبيع .


وسجلت كورنا سويدية 1.80 جنيه للشراء و1.82 جنيه للبيع .



اسعار العملات الاسيوية الثلاثاء

سجل ين يابانى نحو 14.81 جنيه للشراء و 14.99 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.35جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع.


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