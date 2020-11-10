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اقتصاد

البنك الدولي: معدلات النمو في مصر تسير بوتيرة منتظمة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:09 م
نمو الاقتصاد المصرى
نمو الاقتصاد المصرى
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محمد يحيي
قالت مجموعة البنك الدولي إن الاقتصاد المصري توسع بوتيرة منتظمة بوجه عام خلال الـ15 عاما الماضية إذ حقق معدلات نمو تقارب التي شهدتها اقتصاديات الدول المناظرة متوسطة الدخل .


ذكرت مجموعة البنك عبر تقرير الاقتصاد المصري تحت عنوان " إطلاق العنان بإمكانيات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل"، أن مصر حققت طفرات في معدلات النمو حتي وان كانت ضعيفة في نمو الإنتاجية وظلت الكثير من الأسر المصرية تتحمل ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة .


وأضاف التقرير أن تجربة الاقتصاد المصري حول التحول الاقتصادي والذي يعرف بأنه زيادة الإنتاجية داخل القطاعات والأنشطة المختلفة بالإضافة لإعادة توزيع العمالة بخلاف الموارد الاخري .




كما أن القطاع الخاص كان له دور كبير في النشاط الاقتصادي والتشغيل خلال الفترة المذكورة رغم أن معدلات نموه كانت محدودة للغاية علي مستوي الإنتاج ولم يتمكن من توفير فرص عمل عالية الأجر علي نطاق واسع.


وأشار التقرير الي أن التحول الاقتصادي في مصر اتسم بالبطء إذ وفر فرص عمل منخفضة القيمة المضافة بالقطاعات المختلفة مع تراجع إنتاجية بعض القطاعات الاخري أو توفير وظائف تدر دخلا كبيرا .


أشار التقرير الي ان توفير الوظائف كنسبة للسكان في سن العمل كانت في تراجع بشكل عام حتي الفترات التي تسارعت فيها وتيرة النمو .


طالب التقرير بضرورة اتباع نهج سليم للإصلاح يرتكز علي عدد من المحاور من بينها الحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي وثبات السياسات العامة المحفزة للادخار وتمويل الاستثمار بالإضافة لتهيئة بيئة مواتية لتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وهو ما يتطلب تعزيز التنافسية وتوفير تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص والحد من البيروقراطية الحكومية وتسهيل حصول القطاع الخاص علي الموارد الرئيسية خصوصا الاراضي و التمويل.


بالإضافة إلي تطوير رأس المال البشري و تعزيز قدرات الشركات من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب المهني  وأثناء العمل بالإضافة لاعتماد معايير الجودة في الإنتاج وتقديم الخدمات.

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